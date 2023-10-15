Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
İsrail-Hamas saldırıları 9. gününde sürerken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı. Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine tanksavar füzesi atıldı ve bir İsraillinin öldüğü açıklandı
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Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine tanksavar füzesi atıldığı ve bir İsraillinin öldüğü bildirildi.
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan ilk olarak İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine bağlı Şatula beldesine, ardından sınırdaki bir İsrail askeri karargahına yönelik tanksavar füzesi atıldığı belirtildi.
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İSRAİL TANKSAVAR FÜZE ATILAN ALANI BOMBALADI
Buna karşılık İsrail ordusu, Lübnan’da füzelerin fırlatıldığı alanları bombaladığını duyurdu.
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Açıklamada ayrıca, yaşanan saldırıya ilişkin ordunun yaptığı durum değerlendirmesi uyarınca, Lübnan ile olan kuzey sınırında dört kilometrelik bir bölgenin kapatıldığı ve bölgeye girişin yasaklandığı belirtildi.
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Sınırdan iki kilometreye kadar olan bölgedeki sivillerin güvenli alanlarda kalmaları istenirken, "aktif muharebe bölgelerinde çeşitli operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda uydu tabanlı navigasyon hizmetlerinin kısıtlandığı" kaydedildi.
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1 İSRAİLLİ ÖLDÜ
Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 40 yaşında bir İsrailli öldü.
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Açıklamada, 2'si orta derecede, 1'i hafif, 3 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.
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HİZBULLAH SALDIRIYI ÜSTLENDİ
Hizbullah Hareketi, İsrail'e yönelik tanksavar füzesi ile yapılan saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.
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Açıklamada, Hizbullah'ın, İsrail'in Şabaa beldesinde 2 Lübnanlı sivili öldürmesine yanıt olarak bugün füze ile saldırı düzenlediği kaydedildi.
Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in sınır üzerinde yer alan Rmeyş ve Ramya beldelerinin yakınlarına saldırı düzenlediği ifade edildi.
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İsrail-Filistin çatışması abluka altındaki Gazze Şeridi'nde şiddetli savaş halini alırken, İsrail-Lübnan sınırı da yeniden ısındı.
Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.