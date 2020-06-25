Lübnan'da ekonomik kriz protestosu

Beyrut, kuzeydeki Trablusşam, güneydeki Sayda, Sur ve Nebatiye, doğudaki Beka kentlerinde akşam saatlerinden itibaren sokaklara dökülen yüzlerce Lübnanlı, yol kesme eylemi yaptı.
Beyrut şehir merkezinden geçen ve ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Ring Köprüsü'nde toplanan bir grup eylemci yolu trafiğe kapattı. Güvenlik güçlerinin yolu trafiğe açma çabalarıyla başlayan arbede bir süre devam etti.
Ülkenin diğer kentlerinde de meydan ve ana yollarda toplanan vatandaşlar, Merkez Bankasının kuru sabit tutmasına rağmen doların karaborsadaki yükselişinin temel gıda ürünlerinin fiyatlarına etkisini ve artan işsizliği protesto etti.
Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 6 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.
- Amerikan Üniversitesi 1500 kişinin işine son veriyor
Öte yandan, Beyrut Amerikan Üniversitesi Çalışanları Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, üniversite yönetiminden ekonomik kriz nedeniyle 1500 kişinin işine son verileceğine dair tebligat geldiği ifade edildi.
Söz konusu personelin bu ay sonu itibarıyla işsiz kalacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu dönemde bir tek çalışanın bile işsiz kalmasına karşıyız. Ülkemiz tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor ancak bunu en az zararla atlamak için el ele verip birlik olmalıyız."
- Ekonomik kriz ve protestolar
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.
Lübnan’da iki hafta önce doların ani yükselişi üzerine başlayan ve birkaç gün süren protesto eylemlerinde, başkent Beyrut'un merkezindeki bazı iş yerleri ateşe verilmişti. Kuzeydeki Trablusşam kentinde ise güvenlik güçleri ile eylemciler arasında yaşanan arbede sonucu 20'si asker 109 kişi yaralanmıştı.
Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başlandığını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın çağrısıyla ülkedeki siyasi grupların liderlerinin, mevcut ekonomik kriz ile ülkenin içinden geçtiği durumu ele almak üzere Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmesi bekleniyor.
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