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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler LPG'YE ZAM GELDİ! LPG zammı ile 19 Ocak Cuma bugün LPG, motorin, benzin (akaryakıt) İstanbul, Ankara, İzmir fiyatlar ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        LPG'ye zam geldi! İşte zamdan sonra güncel akaryakıt fiyatları

        LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi. Yeni zamla beraber, LPG litre fiyatı 20 TL'nin üzerine çıktı. Peki, LPG zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 00:31 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:31
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        • 1

          Araç sahipleri tarafından dikkatle takip edilen akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik sonrası takip ediliyor. Bugün LPG'ye zam yapıldığı duyuruldu. LPG'nin litre fiyatına 40 kuruş zam geldi. Litre fiyatı 20 liranın üzerine çıktı. İşte, 19 Ocak Cuma güncel akaryakıt (benzin), motorin, ve LPG fiyatları...

        • 2

          LPG'YE ZAM GELDİ!

          LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi. Bugün motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişime gidilmedi.

        • 3

          BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          Benzin ve motorine dair zam veya indirim açıklaması yapılmadı.

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,87 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,07 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,85 TL

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,78 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,97 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,11 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,50 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 39,73 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,29 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,69 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 39,95 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,32 TL

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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