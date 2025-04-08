ABD Başkanı Donald Trump'ın, birçok büyük ekonomiye karşı sert tarifelerini açıklamasının ardından petrol fiyatları son işlemlerde dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme Türkiye'de LPG litre fiyatına indirim gelmesini sağladı. Araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Otogazdan sonra motorine de indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte, motorin indirimi detayları...