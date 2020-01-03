Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Uluslararası piyasalarda jeopolitik risklere bağlı olarak enerji fiyatları yükseliyor. Bu durum gerek akaryakıtta gerekse de LPG’de pompa satış fiyatlarına artış olarak yansıyor. Son dönemde özellikle Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) fiyatlarının eş zamanlı olarak artışına paralel dolar kuru da yukarı yönlü hareket ediyor. Buna bağlı olarak otomobil depolarını doldurmanın maliyeti de her geçen gün biraz daha artıyor.

LPG’DE BASKI

Bu çerçevde LPG’de zam ihtiyacı gündeme geldi. Sektör kaynakları, LPG’de 13 kuruşluk zam hesaplandığını belirterek, “LPG’de genelde artışlar her ayın 3’ünde yapılıyor. Bu çerçevede, devlet, ya ‘eşel mobil’ uygulaması çerçevesinde ÖTV gelirlerinden feragat ederek artışı pompa fiyatlarına yansıtmaz. Ya da zam yapılmasına karar verilirse de bu gece yarısı pompa fiyatları artar” dedi.

Gözler, bu akşam Maliye Bakanlığı’nın ÖTV ile ilgili atacağı adıma çevrildi.