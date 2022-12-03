C VİTAMİNİ DEPOSU

Çağın hastalığı kansere yakalanmakta stres, genetik faktörler ve sağlıksız beslenme gibi birçok neden etkili. Fakat bunların başında daha kolay önlenebilir bir neden olarak sağlıksız beslenme sayılabilir. Doğanın fayda olarak sundukları insan eliyle değiştiriliyor ve dönüşü elbette kanser gibi hastalıklar oluyor.

LÖSEV kanser mücadelecisi olarak Seferihisar’daki çiftliğinde tarım ilaçsız mandalinadan zeytine, incirden cevize birçok gıda ürünü üretmeye başladı. Güçlü bir antioksidan olarak bildiğimiz C vitamini deposu mandalina ise içerdiği fito kimyasallar ile de vücutta anti-kanserojen rol oynuyor. Ancak bu kadar yararlı bir meyve yeşil halde toplanıp dış etkenlerle sarartılıp raf ömrü uzatılmaya çalışılınca kanserojen yaymaya başlıyor.