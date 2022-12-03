LÖSEV, LÖSEV Çiftliği’nin bereketli ağaçlarından toplanan mandalinaları sizlere sunuyor.
Sulu, çekirdeksiz ve ince kabuklu LÖSEV satsuma mandalinaları LÖSEV Gıda Laboratuvarları’nda analiz edilip halkla buluşuyor.
Tuz, yağ asitlik gibi ağır metal miktarlarına, GDO tayinlerine ve küf diye tabir edilen toksin analizlerine dair inceleniyor.
Tarım ilacı kalıntısı, etilen oksit gazı ve parafin aranarak test edilen ve içinde katkı bulunmadığına dair onay alan mandalinalar dalından sofralarınıza sağlık getiriyor.
C VİTAMİNİ DEPOSU
Çağın hastalığı kansere yakalanmakta stres, genetik faktörler ve sağlıksız beslenme gibi birçok neden etkili. Fakat bunların başında daha kolay önlenebilir bir neden olarak sağlıksız beslenme sayılabilir. Doğanın fayda olarak sundukları insan eliyle değiştiriliyor ve dönüşü elbette kanser gibi hastalıklar oluyor.
LÖSEV kanser mücadelecisi olarak Seferihisar’daki çiftliğinde tarım ilaçsız mandalinadan zeytine, incirden cevize birçok gıda ürünü üretmeye başladı. Güçlü bir antioksidan olarak bildiğimiz C vitamini deposu mandalina ise içerdiği fito kimyasallar ile de vücutta anti-kanserojen rol oynuyor. Ancak bu kadar yararlı bir meyve yeşil halde toplanıp dış etkenlerle sarartılıp raf ömrü uzatılmaya çalışılınca kanserojen yaymaya başlıyor.
LÖSEV ÇİFTLİĞİ HAKKINDA
İzmir Seferihisar LÖSEV Doğal Gıda Çiftliği 284 dönümlük arazide başta mandalina olmak üzere nar, zeytin, kayısı, şeftali, incir, armut, ayva, hünnap ile beraber 12 bine yakın ağaç ve 150 üzüm bağı yer alıyor.
Çiftliğin yapılacak ek projeler ile doğa ile beraber sanat çiftliği de olması planlanıyor. Ürünler LÖSEV’li aileler, iyileşen gençler ve gönüllülerce toplanıyor.
LÖSEV satsuma mandalinaları LÖSEV’e kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklarla da buluşturulurken yoksul mahallelerdeki köy okullarına da dağıtılıyor.
*Görseller DHA tarafından servis edilmiştir.