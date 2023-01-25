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Haberler Dünyadan Lloyd Morrisett vefat etti! 'Susam Sokağı'nın yaratıcılarındandı... - Magazin haberleri

Lloyd Morrisett vefat etti

'Susam Sokağı'nın yaratıcılarından Lloyd Morrisett, 93 yaşında hayatını kaybetti. 'Susam Atölyesi', Morrisett'in vefatını, "Yas tutuyoruz" ifadeleriyle duyurdu

Giriş: 25.01.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
Lloyd Morrisett vefat etti! 'Susam Sokağı'nın yaratıcılarındandı... - Magazin haberleri
Hayata veda etti
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HABERTURK.COM

Türkiye'de 'Susam Sokağı' adıyla yayınlanan ABD yapımı çocuk programının yaratıcı ekibinden olan Lloyd Morrisett'ten acı haber geldi. Morrisett'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lloyd Morrisett
Lloyd Morrisett

"YAS TUTUYORUZ"

Lloyd Morrisett'in vefatı 'Susam Atölyesi'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu. Yayınlanan gönderide, "93 yaşında hayatını kaybeden değerli ve sevgili kurucu ortağımız Lloyd N. Morrisett'in yasını tutuyoruz" denildi.

93 yaşında hayata veda eden Morrisett'in ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

LLOYD MORRISETT HAKKINDA

1929'da Okhaloma City'de dünyaya gelen Morrisett, psikoloji eğitimi almıştı. Öğrenimini çocuklar için kullanan Lloyd Morrisett, 1969'da 'Susam Sokağı'nda görev almıştı.

140'tan fazla ülkede çocukların eğitimi için kullanılan 'Susam Sokağı', 200'e yakın Emmy ödülü kazanmıştı.

Bob McGrath
Bob McGrath

"SONSUZA KADAR MİNNETTAR OLACAĞIZ"

'Susam Sokağı'nda süveterli müzik öğretmeni ve genel öğüt veren oyuncu Bob McGrath da geçtiğimiz ay 90 yaşında hayatını kaybetmişti.

'Susam Atölyesi' de, "Kurucu kadro üyelerinden biri olan Bob, 'Susam Sokağı'nın melodilerini hiç kimsenin olmadığı kadar somutlaştırdı ve performansları dünyanın dört bir yanındaki nesiller boyu çocuklara neşe ve merak getirdi. 'Susam Sokağı'na uzun yıllar tutkulu yaratıcı katkıları için sonsuza kadar minnettar olacağız ve hayatının büyük bir kısmını bizimle paylaştığı için onur duyacağız" mesajını paylaşmıştı.

Fotoğraflar: AP, Depo Photos

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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