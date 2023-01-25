Hayata veda etti

Bob McGrath

"SONSUZA KADAR MİNNETTAR OLACAĞIZ"

'Susam Sokağı'nda süveterli müzik öğretmeni ve genel öğüt veren oyuncu Bob McGrath da geçtiğimiz ay 90 yaşında hayatını kaybetmişti.

'Susam Atölyesi' de, "Kurucu kadro üyelerinden biri olan Bob, 'Susam Sokağı'nın melodilerini hiç kimsenin olmadığı kadar somutlaştırdı ve performansları dünyanın dört bir yanındaki nesiller boyu çocuklara neşe ve merak getirdi. 'Susam Sokağı'na uzun yıllar tutkulu yaratıcı katkıları için sonsuza kadar minnettar olacağız ve hayatının büyük bir kısmını bizimle paylaştığı için onur duyacağız" mesajını paylaşmıştı.

Fotoğraflar: AP, Depo Photos