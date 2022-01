'Susam Sokağı'nın müziklerini yapan ünlü isimden acı haber

HABERTURK.COM

Türkiye'de 'Susam Sokağı' adıyla yayınlanan ABD yapımı çocuk programında 300'den fazla şarkıya imza atan ünlü müzisyen Stephen J. Lawrence, tedavi altında olduğu New Jersey'deki bir hastanede yaşamını yitirdi.

82 yaşında hayata veda eden Lawrence'ın ölüm haberini eşi Cantor Cathy Lawrence doğruladı.

5 Eylül 1939'da doğan Stephen Z. Lawrence, 50 yıllık müzik kariyeri boyunca birçok başarılı işte yer aldı.

Bruce Hart'la birlikte "Free to Be... You and Me"ye imza atan isimler arasındaydı.

30 yılı aşkın 'Susam Sokağı'nda besteci, müzik yönetmeni, aranjör ve şef olarak görev yaparken 300'den fazla şarkı besteledi.

Bruce Hart'ın sözlerini yazdığı "You Take My Breath Away" şarkısına yaptığı beste de büyük başarı sağladı. Bu tekli 1 milyon sattı. Şarkı bir TV filmi olan Sooner or Later için bestelenmişti.