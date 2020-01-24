24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Time dergisi tarafından eğlence dünyasında yılın kişisi (entertainer) olarak gösterilen, 2020 Grammy Ödülleri için 8 dalda aday olan Lizzo, müzik dergisi Rolling Stone'a, bedeniyle olan ilişkisini ve zaman içinde bedeninini algılayış biçiminin nasıl evrim geçirdiğini anlattı.
Aynı zamanda derginini kapağında yer alan 31 yaşındaki Lizzo, "Beden algı bozukluğumun olduğunu kabullendikten sonra her şey değişti" dedi. Beden algı bozukuğu ve buna bağlı özgüven problemini aşmak için 2018'de terapiye gittiğini itiraf eden Amerikalı şarkıcı "Bir anda gelen şöhreti sindirebilmek için buna ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.
2015'te kendine olan sevgisini anlattığı 'My Skin' şarkısından önce özgüven problemleri yaşayan ve kendisine zarar veren bir ilişkiyle boğuştuğunu söyleyen Lizzo, tam da bu sırada kendisiyle mutlu olduğu bir yer edindiğini söyledi.
Beden algı bozukluğunu aştığını belirten Lizzo, temelde kişinin kendi bedenini sevmesi ve kendini tüm kusurlarıyla kabullenmesi olarak tanımlanabilecek 'beden olumlama' hareketinin de aynı işi gördüğünü savundu.
Beden algı bozukluğu, kişilerin vücutlarını olduğundan farklı şekilde gördükleri ve değerlendirdikleri psikolojik bir problem. Bu kişiler fiziksel bir sorunları olsun ya da olmasın, hafif derecede kendine göre bir fiziksel kusuru fark ettiği durumlarda, bunu aşırı derecede kafaya takar ve sürekli bununla meşgul olur.
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