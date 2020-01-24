Beden algı bozukluğu, kişilerin vücutlarını olduğundan farklı şekilde gördükleri ve değerlendirdikleri psikolojik bir problem. Bu kişiler fiziksel bir sorunları olsun ya da olmasın, hafif derecede kendine göre bir fiziksel kusuru fark ettiği durumlarda, bunu aşırı derecede kafaya takar ve sürekli bununla meşgul olur.