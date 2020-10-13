Liverpool için yeniden Uğurcan Çakır gündemde. İngiliz basını, Ada ekibinin Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un yeniden kaleci arayışlarına başladığını yazdı.

Yedek kaleci Adrian’a güvenmeyen Alman hocanın ikinci kaleci için çalıştığı vurgulandı. Liverpool daha önce Uğurcan Çakır’ı istemişti. İngiltere’de transfer 16 Ekim’de sona eriyor.