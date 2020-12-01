Liverpool - Ajax CANLI YAYIN - Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda izleniyor? İşte ilk 11'ler ve kadrolar

Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 5. maçta lider Liverpool, 2. sıradaki Ajax'ı konuk ediyor. Alman hakem Tobias Stieler'in düdük çalacağı mücadele beIN Sports 2'den canlı ekranlara gelecek. Grupta Liverpool'un 9, Ajax'ın 7, Atalanta'nın puanı bulunurken son sıradaki Midtjylland'nın henüz puanı yok.

STAT: Anfiled

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 2

HAKEM: Tobias Stieler

LIVERPOOL: Kelleher; Neco Williams, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jones; Salah, Mane, Jota

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

AJAX: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Alvarez, Klaassen; Neres, Tadic, Antony

TEKNİK DİREKTÖR: Erik ten Hag

LIVERPOOL İKİ KULVARDA YİNE ZİRVENİN PEŞİNDE

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bu sezon önemli isimlerinden sakatlıklar ve koronavirüs nedeniyle faydalanamamasına rağmen ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 21 puanla averajla 2. sırada. Jürgen Klopp'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde ise deplasmanda Ajax'ı 1-0, Atalanta'yı 5-0, evinde ise Midtjylland'ı 2-0 yenerken son maçında sahasında Atalanta'ya 2-0 mağlup oldu ve 9 puanla zirvede yer aldı.

AJAX GOL MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜ!

Hollanda Ligi'nde 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 27 puan toplayan Ajax liderlik koltuğunda oturuyor. Hollanda ekibi, son 5 maçında rakip filelere 31 gol atarak müthiş bir istatistik yakaladı. Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk maçta evinde Liverpool'a 1-0 yenilirken Midtjylland'ı deplasmanda 2-1, Hollanda'da ise 3-1 devirirken Atalanta ile İtalya'da 2-2 berabere kaldı ve 7 puan topladı.