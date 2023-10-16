Livermoryum nedir, nerelerde kullanılır? Livermoryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Rusya'da üretilen, Amerika'daki Livermore adlı bilim laboratuvarından adını alan bir livermoryum, oldukça radyoaktif, yapay bir elementtir; doğada bulunmamaktadır. 2000 yılında Dubna Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü ve Kaliforniya Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı araştırmacıları tarafından keşfedilmiştir. Livermoryum nedir, nerelerde kullanılır? Livermoryum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Oksijen grubu elementlerle benzer olduğu öngörülen livermoryum, süper ağır bir element olarak nükleer füzyon ürünüdür. Kalkojen grubundaki polonyum ile türdeş olarak özelliklerinin benzediği değerlendirilmektedir. Livermoryum nedir? Nerelerde kullanılır? Livermoryum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Livermoryum Nedir?
Görünüşü tam olarak bilinmeyen elementin, soluk gümüş veya grimsi beyaz bir renkte olması tahmin edilmektedir. Oda sıcaklığında katı bir zayıf metal olacağı öngörülüyor. Periyodik tablonun 16. Grup, 7. Periyot, P-Blok konumunda yer alır. Zayıf metaller element serisinde, süper ağır yani transaktinit elementlerden biri olarak karşımıza çıkar. Geçiş sonrası metal yani zayıf metaldir. Kimi değerlendirmelere göre ise metaloiddir. Çünkü periyodik tablodaki konumu ile yarı metal olarak sınıflandırılması ve metaloid polonyuma benzer özelliklere sahip olması beklenir. Periyodik tabloda oksijen grubu (kalkojen) elementleri arasında bulunmaktadır; en ağır kalkojen üyesidir.
Livermoryum Nerelerde Kullanılır?
Şimdiye kadar sadece birkaç tane livermoriyum atomu üretilebildiğinden, bilimsel çalışma dışında kullanım alanına sahip değildir.
Livermoryum Simgesi
Element “Lv” simgesiyle gösterilmektedir. Yalnızca laboratuvar ortamında yapay olarak sentezlenebilir; doğada bulunmamaktadır. Tıpkı diğer sentetik elementler gibi elementin izotopları da oldukça kısa ömürlüdür. Şu ana kadar sentezlenen en kararlı izotopu olan Lv-293 izotopunun yarılanma ömrü yaklaşık 60 milisaniyedir.
Livermoryum Sembolü
Element periyodik tabloda “Lv” sembolüyle temsil edilmektedir. Livermoryumun canlılar üzerinde bilinen bir biyolojik rolü bulunmuyor. Radyoaktifliği sebebiyle toksik olabileceği öngörülmektedir.
Livermoryum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun 16. grubunda yer alan elementin atom numarası 116'dır. Küriyum atomlarının kalsiyum atomlarıyla bombardımana tutulmasıyla sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.
Livermoryum Kullanım Alanları
Şu anda araştırma alanında kullanılmaktadır; bunun dışında herhangi bir ticari kullanımı bulunmamaktadır.
Livermoryum Özellikleri