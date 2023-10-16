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Element, Ağır İyon Laboratuvarı'nda 1982'de Almanya'nın Darmstadt kentinde keşfedilmiştir. Kimyasal özellikleri bakımından asal metallere benzemesi beklenmektedir. Ağır izotopları, hafif izotoplarından daha kararlı olan meitneriyumun izotopların yarılanma ömürleri 1,7 milisaniyeden 6 dakikaya kadar değişiklik göstermektedir. Meitneriyum nedir? Nerelerde kullanılır? Meitneriyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Meitneriyum Nedir?

Bir kadın fizikçinin adıyla isimlendirilen ikinci element olan meitneriyum, geçiş metalleri element serisinde yer alan radyoaktif bir elementtir. Görünüşü bilinmemektedir ancak gözlemlenebilecek kadar fazla miktarda sentezlenebilseydi soluk gümüşi beyaz ya da metalik gri olabileceği tahmin edilmektedir. Oda sıcaklığında, normal basınç altında katı bir metal olacağı öngörülmektedir. Meitneriyumun birçok özelliği bilinmiyor. Bilinen özelikleri de grubundaki veya bölgesindeki diğer elementlerin özelliklerinden öngörülmektedir. İyonizasyon potansiyeli, atomik ve iyonik yarıçaplarının iridyum ile benzer olduğu tahmin edilmektedir.

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Meitneriyum Nerelerde Kullanılır?

Şimdiye kadar sadece küçük miktarlarda meitneriyum elde edilebilmiştir. Bundan dolayı şu anda sadece bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır.

Meitneriyum Simgesi

Elementin simgesi “Mt” harfleriyle ifade edilmektedir. Laboratuvar ortamında yapay olarak elde edilen element, doğada bulunmamaktadır. İzotopları çok kararsız ve radyoaktiftir. Bilinen 15 izotopu bulunmaktadır ancak 9 izotopunun yarılanma ömrü bilinmemektedir. En kararlı izotopu olarak bilinen Mt-278’in yarılanma ömrü 7,6 saniyedir.

Meitneriyum Sembolü

Element periyodik tabloda “Mt” sembolüyle temsil edilmektedir. Hayvanlar ve bitkiler için bilinen bir biyolojik rolü bulunmayan meitneriyumun radyoaktif olması sebebiyle toksik olabileceği ve çevre için de tehlikeli olabileceği tahmin edilmektedir.

Meitneriyum Periyodik Tablodaki Yeri

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Periyodik tabloda 9. Grup, D-Blok, 7. dönem elementlerinden biri olan meitneriyumun atom numarası 109'dur.

Meitneriyum Kullanım Alanları

Şu anda araştırma amacıyla kullanılması dışında herhangi bir kullanım veya uygulama alanı bulunmamaktadır.

Meitneriyum Özellikleri

Bu tür elementler yerkabuğunda hiçbir zaman doğal olarak bulunmadığı için daima yapay olarak hazırlanır. Yerkabuğunda hiçbir zaman bulunamayacağı için sağlık üzerindeki etkileri konusunda öngörüler üzerinden hareket edilmektedir.

Meitnerium, 7. periyodun bir üyesi olan ve periyodik tabloda 9. grup elementler arasında yer alan bir D-blok transaktinit elementidir. Daha hafif homologu olan rodyum, kobalt ve iridyum ile benzer özelliklere sahip olduğu tahmin edilmektedir.

En yoğun element olduğu varsayılan hassiyumdan sonra ikinci en yoğun element olduğu öngörülmektedir.

İçerdiği unsurlara göre, meitneriyumun daha hafif homolog elementi iridyum gibi davrandığına inanılmaktadır.

Meitneriyumun ilk atomunu sentezlemek için, araştırmacılar bizmut izotopunu, Bi-209'u demir izotopu Fe-58 ile bombaladılar.

Meitnerium'un doğal olarak oluşan veya kararlı izotopları yoktur. Laboratuvarlarda ağır metallerin bozunması gözlemlenerek ya da iki atomun kaynaştırılmasıyla birçok radyoaktif izotop yapılmıştır.

Bir elemente ismi verilen ikinci kadın fizikçi Lise Meitner’dir.

Meitneriyumun keşfi çalışmalarına katılan Alman ekip, bohriyum ve hassiyum elementlerini de keşfetmiştir.

Meitneriyum-266 izotopunun sentezlenen ilk atomu, hidrojenden 266 kat fazla atomik kütleye sahiptir.

Meitneriyum, gözlemlenebilecek veya gözle görülür miktarda elde edilemediği için laboratuvar araştırmaları dışında herhangi bir kullanım alanı yoktur.

En kararlı izotopunun yarılanma ömrü yaklaşık 8 saniyedir. Bu sebeple pratik uygulamalar veya derinlemesine araştırmalar için incelenememektedir.

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