Lionel Messi'den 45'inci kupa!
Arjantin, 2024 Copa America finalinde uzatmalarda bulduğu golle Kolombiya'yı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürürken, Lionel Messi kariyerinde 45. kez kupa sevinci yaşadı.
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Arjantin, 2024 Copa America finalinde Kolombiya'yı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, üst üste 2, toplamda ise 16. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.
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Bu sonuçla birlikte Arjantinli futbolcu Lionel Messi, kariyerinin 45. kupa zaferini yaşadı.
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Futbol tarihinde Arjantinli süper stardan daha fazla kupa kaldıran futbolcu bulunmazken, 43 kupa sevinci yaşayan Brezilyalı Dani Alves, Messi'nin en yakın takipçisi konumunda yer alıyor.
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Lionel Messi'nin kupa koleksiyonunda kulüp takımlarında kazandığı 10 İspanya La Liga, 7 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 Fransa Ligue 1 ve 1'er Fransa Süper Kupası ile Leagues Cup olmak üzere toplamda 39 kupa bulunuyor
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Ayrıca Arjantin ile milli takımlar bazında 1 U20 Dünya Kupası, 1 Olimpiyat Oyunları, 2 Copa America, 1 Conmebol - UEFA Şampiyonlar Kupası ve 1'de Dünya Kupası bulunuyor.
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