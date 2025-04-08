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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Limonda ihracat kısıtlaması kaldırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Limonda ihracat kısıtlaması kaldırıldı

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat limon ihracatında bugün başlaması beklenen kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 16:09 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:09
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        Limonda ihracat kısıtlaması kaldırıldı
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün uygulanmaya başlaması beklenen limon ihracatı kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi. Dün, Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada arza olumsuz etki eden hava koşulları nedeniyle limon ihracatının durdurulacağı belirtilmişti.

        Bakan Bolat X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Bu sabah ayağımızın tozuyla Abu Dhabi’den döndüğümüz Ankara'da, Ticaret Bakanlığımızda, Bakan Yardımcılarım, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Mersin, Adana ve Antalya illerimizin yanı sıra Erdemli, Silifke, Tarsus, Finike ve Kozan'dan gelen limon üreticilerimiz, çiftçilerimiz, ihracatçılarımız, Ticaret ve Ziraat Odaları Başkanlarımız ile bir araya geldik.

        Toplantıda limon üreticilerimizin, ihracatçılarımızın talep ve beklentilerini, piyasada arz güvenliği yanında, arz ve talep arasında fiyat dengesinin sağlanması noktasında atılacak adımları ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını ele aldık. Söz konusu toplantıda ayrıca, limonda halkımızın makul fiyatlardan ürüne erişiminin devamlılığı için yeni hasada kadar spekülatif faaliyetlere karşı müsaade edilmeyeceği ve fiyat istikrarının sağlanacağı hususlarında değerli katılımcılarla mutabık kaldık.

        Bu çerçevede, limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup, önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek ve denetimlere devam edilecektir.

        Hükümet olarak, çiftçimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, esnafımızı ve tüketicilerimizi korumaya ve desteklemeye devam edeceğiz."

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