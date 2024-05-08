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        Haberler Ekonomi Borsa Lila Kağıt ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? Lila Kağıt LILAK borsa işlem tarihi belli oldu - Borsa Haberleri

        Lila Kağıt borsa işlem tarihi belli oldu! Lila Kağıt ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

        Lila Kağıt halka arz süreci toplamda 120 milyon lot dağıtımı yapmasıyla tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde sonuçları açıklanan Lila Kağıt BİST ilk işlem tarihi belli oldu. Lila Kağıt'ın hisseleri Borsa İstanbul'da 'LILAK' koduyla işlem görecek. İşte, "Lila ne zaman işlem görecek, kişi başı kaç lot verdi?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 09:07 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:07
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        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Lila Kağıt, 30 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında talep topladı. Sürecin sona ermesinin ardından sonuçlar açıklandı ve Lila Kağıt'ta kişi başına düşen lot miktarı ve BİST ilk işlem tarini belli oldu. Peki, Lila Kağıt ne zaman işlem görecek? İşte, LILAK borsa işlem tarihi hakkında bilgiler...

        • 2

          LİLA KAĞIT HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

          Lila Kağıt halka arzı talep toplama işlemleri 30 Nisan ile 2-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamladı. Lila Kağıt hisse fiyatı ise 37,39 TL olarak belirlendi.

        • 3

          LİLA KAĞIT HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı. 4.48 Milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip olan Lila Kağıt toplamda 120 milyon lot dağıtımı yaptı. Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin liderliğinde halka arz edilen firma 37,39 TL hisse fiyatından talep topladı. 3 milyon 494 bin 553 yurtiçi bireysel yatırımcının katıldığı halka arzda Lila Kağıt 25 lot (972 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirdi.

        • 4

          LİLA KAĞIT NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Lila Kağıt BİST ilk işlem tarihi belli oldu. Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. "LILAK" hisse koduyla 9 Mayıs Perşembe gününden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

        • 5

          LİLA KAĞIT KAÇ LOT VERDİ?

          Lila Kâğıt halka arzında paylar bireysele eşit dağıtıldı. Toplamda 120.000.000 adet lot dağıtımı yapılan halka arzda kişi başına düşen lot sayısı 25 oldu.

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

          - 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL).

        • 6

          LİLA KAĞIT HALKA ARZ FONU NERELERDE KULLANILACAK?

          Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek.

          Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.

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