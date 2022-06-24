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Lider Şahin ile Ecem Çırpan: Bu soru hep sorulacak mı? - Magazin haberleri

Lider Şahin ile Ecem Çırpan'dan evlilik sorularına yanıt yok!

Selami Şahin'in şarkıcı oğlu Lider Şahin ile Miss Turkey 2015 birincisi olan Ecem Çırpan, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Çift, evlilik sorularına, "Hep sorulacak mı bu soru? Bize özel kalsın" diye yanıt verdi

24.06.2022 - 11:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Şarkıcı Lider Şahin, önceki gün model sevgilisi Ecem Çırpan ile Arnavutköy Sahili'nde objektiflere yansıdı. El ele yürüyüş yapan çiftten Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • "BİZE ÖZEL KALSIN"

    Stüdyo çalışmalarının devam ettiğini ifade eden 37 yaşındaki şarkıcı, yoğun bir yaz sezonu geçireceğini belirtti. Şahin, evlilik sorularına ise "Hep sorulacak mı bu soru? Bize özel kalsın." diye yanıt verdi. 

    Lider Şahin, ayrıca babası Selami Şahin ile yeni çalışmalarının olacağını açıkladı. Daha önce babası ile düet çalışması gerçekleştiren şarkıcı, "Bu aralar solo şarkıma çalışıyorum. Bir süre ayrıyız ama tekrardan bir araya geleceğiz. Harbiye'de yeni düetlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

     

  • "BABAMIN FİKRİNİ MUTLAKA ALIRIM"

    Şahin, muhabirlerin "Babanız sizin müziğinize karışır mı, yönlendirmelerde bulunur mu?" sorusuna "Onun her görüşü benim için çok önemli. Kendisi duayen ve hoca. O yüzden ben şarkılarımı tamamlamadan önce babama mutlaka dinletip, fikirlerini alıyorum o da beni tabii ki yönlendiriyor. Babam da şarkılarını tamamladığında bana fikirlerimi sorar. Bu çok güzel bir iletişim oluyor, bizi dost yapıyor." yanıtını verdi.

  • "HENÜZ TAMAMLADIĞIM BİR ŞEY YOK"

    "Ecem Hanım için özel olarak bir şarkı yazmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya da yanıt veren Lider Şahin, "Karaladığım bir şeyler var ama henüz tamamladığım bir şey yok." ifadelerini kullandı.

  • KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

    Öte yandan Lider Şahin, yaklaşık bir yıldır Miss Turkey 2015 birincisi olan voleybolcu ve model Ecem Çırpan ile birliktelik yaşıyor. Mutlu ilişkilerini sürdüren ikili, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandırmıştı.

    Çift, vesikalık fotoğraflarını Instagram'dan yayınlamıştı. Çırpan'ın gönderisini, "Konuyu biliyorsunuz. Çocuklar maceraya atılıyor." ifadeleriyle yayınlaması takipçilerini ikiye bölmüştü. Kimi kullanıcılar, "Nikah hazırlığı mı?" derken, kimisi ise, "Pasaport fotoğrafı sanırım. Tatile mi çıkıyorsunuz?" yorumunu yapmıştı.

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