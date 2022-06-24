"BİZE ÖZEL KALSIN"

Stüdyo çalışmalarının devam ettiğini ifade eden 37 yaşındaki şarkıcı, yoğun bir yaz sezonu geçireceğini belirtti. Şahin, evlilik sorularına ise "Hep sorulacak mı bu soru? Bize özel kalsın." diye yanıt verdi.

Lider Şahin, ayrıca babası Selami Şahin ile yeni çalışmalarının olacağını açıkladı. Daha önce babası ile düet çalışması gerçekleştiren şarkıcı, "Bu aralar solo şarkıma çalışıyorum. Bir süre ayrıyız ama tekrardan bir araya geleceğiz. Harbiye'de yeni düetlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.