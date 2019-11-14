Şahin, “Babamdan öğrendiğim çok şey var bundan sonra kendi tecrübemi yaşayacağım, ikinci üçüncü şarkı derken kendimi de güncellemiş olacağım. Stüdyo aşamalarında birlikteyiz zaten onun onayıyla gidiyorum. Selami Şahin’in oğlu olmak benim için avantaj ondan çok şey öğrendim” dedi.