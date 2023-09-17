Libya'daki afetin boyutu havadan görüntülendi!
Libya'da 10 Eylül'deki Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentindeki yıkım havadan görüntülendi. Diğer yandan, BM selde hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300'ü bulduğunu açıkladı
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Libya'da 10 Eylül'deki Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde, birçok noktada afetin acı izleri görülüyor.
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Orta Akdeniz'de etkili olan fırtına birçok yerleşim yerinin yanı sıra özellikle Derne'de felaketine neden oldu.
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Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yardım ekipleri hummalı çalışmalar yürütüyor.
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Dron ile çekilen fotoğraf ve görüntülerde Derne'nin birçok noktasının enkaz yığınına dönüştüğü görülüyor.
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Çöken barajlarla birlikte evler ve araçlar enkaza dönerken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. Sokak ve evlerin balçık deryasına döndüğü kentte yüzlerce aracın hasar gördüğü gözlendi.
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Bazı araçların üst katlardaki evlere girdiği, bazı marketlerin su altında kalmasıyla birçok gıda maddesinin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
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BM: 11 BİN 300 KİŞİ ÖLDÜ
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), selin yaşandığı Libya'nın Derne kentinde, 11 bin 300 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
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OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusunu vuran selden en çok etkilenen kent Derne'deki durumun "içler acısı" olduğu belirtildi.
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"Derne'de şu ana kadar 11 bin 300 kişi öldü, 10 bin 100 kişi ise hala kayıp." ifadelerine yer verilen açıklamada, Libya'nın doğusundaki diğer bölgelerde ise sel felaketinin en az 170 can aldığı aktarıldı.
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Libya Kızılayından bir yetkili de AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğu bölgesini etkileyen selde ölenlerin sayısının 10 bini aştığını ve arama kurtarmaları devam ettikçe bu sayının artacağını öngördü.
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Yerel ve uluslararası ekiplerin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren yetkili, yerinden edilenlerin sayısının binlere ulaştığını ve bunların çok sayıda okula yerleştirildiklerini, şu anda bu konuda net rakamın bilinmediğini kaydetti.
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