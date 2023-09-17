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        Haberler Dünya Binlerce kişi hayatını kaybetti: Libya'da sel felaketinin başladığı ilk anlara ait görüntüler ortaya çıktı! - Güncel haberler

        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Libya'da sel felaketinin başladığı ilk anlara ait görüntüler ortaya çıktı!

        10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu. En az 10 bin kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin kaybolduğu felaketin başladığı ilk anlara ait görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 10:49 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:17
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        • 1

          Libya'da 10 Eylül'de Daniel fırtınasının neden olduğu sel felaketinin en çok etkilediği Derne kentinde selin başladığı ilk anlara ait görüntüler bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        • 2

          Taşan baraj sularının yavaş yavaş yollara ilerlediğinin görüldüğü görüntülerde sel suları kısa bir süre içerisinde artarak yollardaki araçları da içine alıp sürüklemeye başlıyor.

        • 3

          "ÖLÜ VE KAYIP SAYISI 20 BİNİ BULACAK"

          Kızılhaç, Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını bildirirken, ölü veya kayıp toplam sayının 20 bini bulacağı tahmin ediliyor.

        • 4

          1 YIL OHAL İLAN EDİLDİ

          Öte yandan Libya'da selin yaşandığı bölgelerde, bir yıl süreli olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

        • 5

          Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Müdürü Haydar es-Sayih, yaptığı yazılı açıklamada, gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

        • 6

          Ülkenin doğusundaki Derne kentinde, içme suyuna kanalizasyon suyu karıştığını aktaran Sayih, bu nedenle 150 kişinin içme suyundan zehirlendiğini kaydetti.

        • 7

          Kentte içme suyunun tüketime uygun olmadığını, başka kaynaklara yönelmek gerektiği ifade eden Sayih, sel yüzünden zarar gören tüm bölgelerde bir yıl süreyle OHAL ilan etme kararı aldıklarını bildirdi.

        • 8

          3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

          Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

        • 9

          40 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

          Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

        • 10

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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