Libya'da Hafter Güçleri tarafından alıkonulan 6 Türk vatandaşı serbest bırakıldı. Türkiye'den giden bir ekip tarafından teslim alındılar.

Hafter grubunun 6 Türk vatandaşını rehin aldığını açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert açıklamalar gelmişti.

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in aktardığına göre, Hafter grubunun yaptığı açıklamadan sonra Ankara'da da bu sürece dair yol haritası oluşturulmaya çalışıldı. Önümüzdeki 72 saat içinde rehinelerin teslim edilmemesi durumunda farklı senaryoların gündeme alınacağının ifade edildiği aktarılmıştı.