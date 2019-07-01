Hafter grubunun 6 Türk vatandaşını rehin aldığını açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert açıklamalar gelmişti.

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in aktardığına göre, Hafter grubunun yaptığı açıklamadan sonra Ankara'da da bu sürece dair yol haritası oluşturulmaya çalışıldı.

Sahada Libyalı aşiretler üzerinden bir diyalog kanalı oluşturulmaya çalışıldı. Bu çerçevede yapılan üç görüşmede de bir yol alındığı ifade edilse de, Ankara'nın her şeye hazırlıklı bir şekilde süreci yönetmeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca yapılan diyaloglar ve aşiretler üzerinden, bölgedeki aktörler üzerinden yapılan görüşmeler bir yandan devam ederken, diğer tarafından da önümüzdeki 72 saat içinde rehinelerin teslim edilmemesi durumunda farklı senaryoların gündeme alınacağının ifade edildiği aktarıldı. Bu anlamda Ankara'da güvenlik birimlerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.