LGS tercih yerleştirme sonucu sorgulama: 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
28 Haziran tarihinde başlayan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri 17 Temmuz'da sona erecek. Sınav sonucu ve taban puanları ölçüsünde tercihlerini yapan lise adayları, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. LGS tercih yerleştirme sonuçları 'meb.gov.tr' sitesi üzerinden erişime sunulacak. İşte 2024 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı...
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LGS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Temmuz tarihinde sona erecek tercih sürecinin ardından LGS sonuçları için gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte LGS tercih sonucu sorgulama ekranı...
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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Böylelikle LGS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu.
Takvime göre, LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.
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LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran- 16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması,
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması,
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi,
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması,
29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
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29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması,
05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı,
06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması,
16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması,
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19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması,
26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi,
09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı.