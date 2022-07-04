2022 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ" için tıklayınız.

2022 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ" için tıklayınız.

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LGS LİSE TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI

2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlere rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları paylaşıldı. Öğrencilere kolaylık sağlamak için tercih rehberleri de hazırlandı.

Kontenjan tablolarının yanı sıra 2021'de söz konusu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?