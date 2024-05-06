Veli ve öğrencilerin dikkatine: LGS sınav yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu!
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS tarihi yaklaşıyor. Sınava giriş yerlerinin açıklanmasıyla öğrenciler hangi okulda sınava gireceklerini öğrenecek. Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilerin sınava kendi okullar dışındaki bir okulda gireceklerini ifade etti. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
- 1
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler, LGS için sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediyor. 2 Haziran'da gerçekleşek sınavın sonuçları 28 Haziran'da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İşte, 2024 LGS hakkında merak edilenler...
- 2
2024 LGS VE SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ NEDİR?
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavının 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.
Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
- 3
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, LGS sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
-
- 4
2024 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
1. oturumda;
Türkçe 20 soru,
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru,
Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru olacak.
2. oturumda;
Matematik 20 soru,
Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru olacak.