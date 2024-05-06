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        Haberler Gündem MSÜ tercihlerinde son 4 gün! 2024 Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih ekranı

        MSÜ tercih döneminde son 4 gün! İşte MSÜ tercih ekranı

        3 Mart günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavının maratonu devam ediyor. 4 gün içerisinde tercihlerini yapması gereken adayların, kadın ve erkeğe göre değişen boy ve kilo şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan yazıda, istenilen ölçüleri sağlayamayan adayların direkt eleneceği ifade ediliyor. İşte, MSÜ tercih tarihleri ve tercih ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:22
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        • 1

          Mart ayında gerçekleştirilen MSÜ sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplamda 716 bin 522 aday katıldı. Açıklanan sınav sonuçları sonrası başlayan tercih döneminin bitmesine günler kaldı. Adaylar, tercih döneminden sonra ikinci aşama için tekrar çağrılacak. İşte, 2024 MSÜ tercih dönemine dair detaylar...

        • 2

          MSÜ 2024 TERCİHLERİNDE SON 4 DÜN!

          Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimine göre 3 Nisan'da başlayan tercih dönemi 10 Mayıs'ta tamamlanacak.

        • 3

          MSÜ ADAYLARI NASIL TERCİH YAPABİLİR?

          Adaylar Harp Okulları için;

          -Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY)

          -Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA)

          -Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ)

          -Deniz Harp Okulu (DHO)

          -Hava Harp Okulu (HHO)

          -Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

        • 4

          Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

          - Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)

          - Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)

          - Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)

          - Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

          - Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 28. sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.

        • 5

          MSÜ TERCİH EKRANI 2024

          Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

          ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

          Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

          2024 MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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