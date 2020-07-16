Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sınav sonuçlarının açıklandığını son dakika haberi ile duyurdu. Yaklaşık 1 milyon ortaöğretim öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesinden ulaşılabiliyor. İşte MEB 2019 LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası ve yerleştirme kılavuzu...
LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
LGS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden 16 Temmuz Perşembe günü (bugün) açıklandı. LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki linkten sorgulayabilir. İşte 2020 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihlerinin sonuçlarının açıklandığı aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da yayınlanacak. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerini de gerçekleştirebilecek. LGS tercihleri https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.
2020 LGS SINAVINA DAİR DETAYLAR
LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.
LGS'DE SORU İPTALİ YOK
Sınav sonrasındaki süreçle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Selçuk, şunları ilave etti: “Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak. 16 Temmuz 2020’de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
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