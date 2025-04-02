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        LGS başvuruları başladı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 15 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuruları, bugünden itibaren 16 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:43
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        2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına seçilmesi amacıyla yapılacak merkezi sınav, 15 Haziran'da uygulanacak.

        Merkezi sınav başvuruları, bugünden itibaren 16 Nisan'a kadar "e-Okul" üzerinden gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak. Katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortamdan ücretsiz yapabilecek.

        Öğrencilere başvuru yapmaları konusunda rehberlik edecek okul müdürlükleri, öğrencilerin sınav başvurularını 17 Nisan saat 17.00'ye kadar onaylayacak.

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        Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

        Sınavda, her alan için 8. sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

        GİRİŞ BELGELERİ 4 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

        Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

        Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

        SINAV SONUÇLARI 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

        15 Haziran'da yapılacak sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başlayacak.

        Bu oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru sorulacak, 75 dakika süre verilecek.

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        Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

        Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

        Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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