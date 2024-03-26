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        Haberler Gündem LGS başvuru ve sınav tarihleri: 2024 LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl, nereden başvuru yapılır?

        LGS başvuru ve sınav tarihleri: 2024 LGS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl başvuru yapılır?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları 18 Mart tarihi itibarıyla başladı. Başvurular, belirtilen tarihler arasında 'e-Okul' sistemi üzerinden isteğe bağlı yapılabilecek. Önceki yıllarda otomatik başvuru sistemini uygulayan Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl yeni sisteme geçiyor. İşte 2024 LGS son başvuru ve sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 23:16 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:18
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        • 1

          LGS başvurularının başlamasının ardından, başvuruların sona ereceği tarih lise adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler başvurularını kılavuzda bulunan formu doldurarak yapabilecek. Peki, "2024 LGS başvuruları ne zaman bityor, nasıl, nereden başvuru yapılır?" İşte 2024 LGS başvuru ve sınav tarihleri...

        • 2

          LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılıyor.

          LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2024 LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

          Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

          2024 LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          LGS SINAVI NE ZAMAN?

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        • 5

          LGS BAŞVURU ONAYI NASIL YAPILACAK?

          Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

          Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

          Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

        • 6

          2024 LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak.

          Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

          Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

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