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        Haberler Gündem 2024 AÖF sınav soruları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi ara asınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2024 AÖF sınav soruları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. 3 oturum şeklinde uygulanan AÖF sınavlarında, her ders için 20 soru sorulurken ve 30'ar dakika süre verilmektedir. İşte 2024 AÖF sınav soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 21:12 Güncelleme: 26.03.2024 - 21:23
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        • 1

          AÖF sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulandı. Sınavın ardından, AÖF sınav soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2024 AÖF sınav soruları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar...

        • 2

          AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman sınavların yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde AÖF sınav sonuçları açıklanıyor. Nisan ayının ilk haftası AÖF ara sınav sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

        • 3

          AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

          AÖF Bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihlerinde tamamlandı. Sınavların soru ve cevap anahtarlarının bir hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

          Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonundan alınabilecek. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

        • 5

          AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilecek.

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