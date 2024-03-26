AÖF sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulandı. Sınavın ardından, AÖF sınav soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2024 AÖF sınav soruları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar...