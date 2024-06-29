Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda bir günde 2 patlama | Dış Haberler

Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda bir günde 2 patlama | Dış Haberler

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Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda bir günde yaklaşık 4 saat arayla meydana gelen 2 patlama sonucunda çevreye kül ve duman bulutları yayıldı.

Antara News'un haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi'nden (PVMBG), ülkenin Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, yanardağın bir günde 2 defa patladığı ve patlamalar sonucu yaklaşık 900 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.

İlk patlamanın yerel saatle 11.04'te meydana geldiği ve yaklaşık 11 dakika sürdüğü kaydedilen açıklamada, ikinci patlamanın 14.41'de olduğu ve 10 dakikadan fazla sürdüğü aktarıldı.

Yetkililer, bölge sakinlerini, yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı ve halka çevreye yayılan kül ile duman bulutları nedeniyle açık havada faaliyette bulunmamalarını tavsiye etti. "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.