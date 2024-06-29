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        Haberler Dünya Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda bir günde 2 patlama | Dış Haberler

        Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda bir günde 2 patlama

        Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki yanardağ yaklaşık 4 saat arayla iki kere patladı. Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamalar sonucu yaklaşık 900 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 18:15 Güncelleme: 29.06.2024 - 18:32
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        Yanardağda bir günde 2 patlama
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        Endonezya'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda bir günde yaklaşık 4 saat arayla meydana gelen 2 patlama sonucunda çevreye kül ve duman bulutları yayıldı.

        Antara News'un haberine göre, Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi'nden (PVMBG), ülkenin Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın faaliyetlerine ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, yanardağın bir günde 2 defa patladığı ve patlamalar sonucu yaklaşık 900 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi.

        İlk patlamanın yerel saatle 11.04'te meydana geldiği ve yaklaşık 11 dakika sürdüğü kaydedilen açıklamada, ikinci patlamanın 14.41'de olduğu ve 10 dakikadan fazla sürdüğü aktarıldı.

        Yetkililer, bölge sakinlerini, yanardağa 3 kilometreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı ve halka çevreye yayılan kül ile duman bulutları nedeniyle açık havada faaliyette bulunmamalarını tavsiye etti.

        "Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Endonezya
        #Yanardağ
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