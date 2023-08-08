Lesotho Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Lesotho Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Lesotho Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Lesotho Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Yaklaşık %70’inin rakımın düşük olduğu topraklarda yaşadığı Lesotho nüfusunun büyük bir kısmı tarımsal faaliyette çalışmaktadır. Peki, Lesotho nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Lesotho para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Lesotho Nerede?

Lesotho hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı, Afrika kıtasıdır. Afrika kıtasının güneyinde yer alan ve dört bir tarafından da Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevrelenmiş olan Lesotho; hiçbir denizle bağlantısı olmayan ülkeler arasında yer almaktadır.

2500 yıl önce Bantuların alt kolu olan bazı kabilelerin bölgeye gelmesiyle görünür olan Lesotho; 19. yüzyıldan itibaren sömürgeci batılıların iştahını kabartmış ve bu coğrafya 1868 yılında tamamen İngiltere etki alanına girmiştir. 1884 yılından itibaren Basutholand ismiyle tamamen İngiltere tarafından idare edilmeye başlanan Lesotho; 2. Dünya Savaşı sonrası artan bağımsızlık taleplerinin neticesinde 1959 yılında ilk anayasasını hazırlamış ve 1966 yılında İngiltere’den ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştır. Günümüzde anayasaya dayalı bir monarşi işe yönetilmekte olan Lesotho, dünyanın en yoksul ülkelerinden bir tanesi olarak kabul edilmektedir.

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Lesotho Başkenti

Bir Güney Afrika ülkesi olan Lesotho’nun başkenti, Maseru’dur. Güney Afrika Cumhuriyeti sınırına yakın bir yerde bulunan ve 1869 yılında İngilizler tarafından kurulmuş olan bu şehir, 1966 yılında yeni bağımsızlığını kazanan Lesotho Krallığı’nın başkenti olarak ilan edilmiştir. Sahip olduğu uluslararası havalimanı sayesinde dünya ile Lesotho’nun bağlantısını da saplayan Maseru; deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre yüksekte yer almaktadır.

Lesotho Nüfusu

2023 yılı için yapılan nüfus projeksiyonlarına göre Lesotho’nun nüfusu 2 milyon 330 bin kişiden meydana gelmektedir. Kimlik ve kültürel açıdan birbirine çok yakın halkların yaşadığı bir ülke olan Lesotho’da nüfusun neredeyse tamamına yakınını Bantular oluşturmaktadır. Oldukça genç bir nüfusa da sahip olan bu küçük Afrika ülkesinde, nüfusun %30’u şehirlerde, geri kalan %70’i ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. İngilizce ve Sesostho dilinin resmi dil olarak kabul edildiği Lesotho’da hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlık’tır. Nüfusun neredeyse %90’unun Hristiyan olduğu bu ülkede, geri kalan %10’luk kesim ise yerel Afrika dinleri ile İslamiyet inancına mensuptur.

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Lesotho Para Birimi

Lesotho’da kullanılan resmi para birimin ismi Lesotho lotisidir. 1980 tarihinde basılarak piyasaya sürülen bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise LSL’dir.

Lesotho Bayrağının Anlamı

2006 yılında çıkan bir kanunla kabul edilerek ülkenin resmi bayrağı ilan edilen Lesotho bayrağı; mavi, beyaz ve yeşil renkten oluşturulmuş üç yatay şerit ile bayrağın tam ortasında yer alan bir Basotho şapkasından meydana gelmektedir. Bayrağın en üstünde yer alan mavi renk gökyüzünü ve yağmuru, yeşil renk inancı, beyaz renk ise barışı simgelemektedir.

Lesotho Şehirleri

İdari açıdan 10 bölgeye ayrılan Lesotho’da toplam 11 şehir yer almaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

Maseru

Butha-Buthe

Hiotse

Maputsoe

Mokhotlong

Lesotho Türkiye Saat Farkı

Lesotho ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Lesotho’dan 1 saat daha ileridedir.

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