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Haberler Sağlık Lenfosit Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? Lenfosit Düşüklüğü Belirtileri

Lenfosit nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? Lenfosit düşüklüğü belirtileri

Lenfosit, beyaz kan hücrelerinin bir türü olup, vücudu toksik maddelere karşı korumakla görevlidir. Kemik iliğinde üretilen lenfositlerin büyük bir bölümü lenf bezi, bademcik, dalak gibi organlara yerleşirler. Vücudun yabancı maddelere karşı savunmasında temel bir rol oynayan lenfositler hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Lenfosit düşüklüğü belirtileri nelerdir? Lenfosit düşüklüğü kanser belirtisi mi? İşte Lenfosit ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Giriş: 28.03.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Lenfosit Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? Lenfosit Düşüklüğü Belirtileri
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Lenfosit, beyaz kan hücrelerinin türlerinden biridir ve kemik iliği tarafından üretilirler. Kök hücreler tarafından üretilen lenfositlerin görevi temelde vücudu virüs, bakteri gibi patojenlere karşı korumaktır. Lenfositler bu korumayı gerçekleştirirken antikor üretirler. Yabancı hücrelere karşı vücudu koruyan lenfositler enfekte olan vücut hücrelerini de etkisiz hale getirir. Peki lenfosit neden olur ve normal değeri kaç olmalıdır? Lenfosit düşüklüğü belirtileri nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Lenfosit Nedir?

Lenfositler, beyaz kan hücrelerinin (lökositler) önemli bir alt grubudur ve bağışıklık sistemi işlevlerinde kritik bir rol oynarlar. Lenfositler, vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korumak için antikorlar üreten B hücreleri ve virüsler, bakteriler ve kanser hücreleri gibi yabancı hücreleri tanıyıp yok eden T hücreleri olmak üzere iki ana türe ayrılır.

Lenfosit Normal Değeri Kaç Olmalı?

Lenfosit normal değeri, yaşa ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Genellikle, lenfositlerin toplam beyaz kan hücrelerine oranı yüzde 20 ila yüzde 40 arasında olmalıdır. Yetişkinler için normal lenfosit sayısı, genellikle 1.000 ila 4.800 lenfosit/mikrolitre (µL) arasında kabul edilir.

Lenfosit Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

Lenfosit düşüklüğü, her zaman kanser belirtisi olmayabilir. Bununla birlikte, bazı kanser türleri ve kanser tedavileri, lenfosit sayısının düşmesine neden olabilir. Özellikle lösemi ve lenfoma gibi kan ve lenf düğümleriyle ilgili kanserler, lenfosit düşüklüğüne yol açabilir. Kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavileri de lenfosit sayısını etkileyebilir.

Lenfosit Düşüklüğü

Lenfosit düşüklüğü, kan dolaşımındaki lenfosit sayısının normalden düşük olduğu durumdur. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelmesine neden olabilir. Lenfosit düşüklüğü, viral enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar, kemoterapi, radyoterapi ve bazı ilaçların yan etkileri gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

Lenfosit Düşüklüğü Belirtileri

Lenfosit düşüklüğünün belirtileri, altta yatan nedenlere ve bağışıklık sisteminin ne ölçüde etkilendiğine bağlı olarak değişir. Bazı belirtiler şunlardır:

  • Sık enfeksiyonlar
  • Ateş
  • Şişmiş lenf düğümleri
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Kilo kaybı
  • Cilt enfeksiyonları
  • Yaraların yavaş iyileşmesi

Lenfosit Düşüklüğü Neden Olur?

Lenfosit düşüklüğüne yol açabilecek bazı nedenler şunlardır:

  • Viral enfeksiyonlar (örneğin, HIV, hepatit, grip)
  • Otoimmün hastalıklar (örneğin, lupus, romatoid artrit)
  • Kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavileri
  • Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (örneğin, kortikosteroidler, immünsupresif ilaçlar)
  • Böbrek hastalıkları ve karaciğer hastalıkları
  • Malnütrisyon ve vitamin eksiklikleri
  • Kortizol seviyelerinin anormal yüksekliği (Cushing sendromu)
  • Kemik iliği hastalıkları (örneğin, aplastik anemi, miyelodisplastik sendrom)
  • Genetik bağışıklık bozuklukları (örneğin, DiGeorge sendromu)

Lenfosit Düşüklüğü Ne Demek?

Lenfosit düşüklüğü, kan dolaşımındaki lenfosit sayısının normalden düşük olduğunu ifade eder. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıfladığına ve vücudun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geldiğine işaret edebilir. Lenfosit düşüklüğü, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir ve altta yatan nedenin teşhis edilmesi ve uygun tedavinin uygulanması önemlidir. Bu nedenle, lenfosit düşüklüğü tespit edildiğinde, doktorunuz daha fazla test ve değerlendirme yaparak durumun nedenini ve en uygun tedavi seçeneklerini belirleyecektir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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