LDH Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? LDH Düşüklüğü Belirtileri

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LDH vücutta hemen her hücrede bulunan genel olarak şekerden enerji elde etmek için kullanılan bir enzimdir. Karaciğer, akciğer ve kas dokularında yüksek miktarda LDH bulunur. LDH birçok doku ve organda bulunmakla birlikte doku, organ ya da hücre hasarlanması sonucunda kana karışır. Biyokimyasal bir test ile bu hasarın nerede ve hangi boyutlarda olduğu anlaşılabilir. Peki LDH neden olur ve normal değeri kaç olmalıdır? İşte tüm detaylarıyla LDH enzimi…

LDH nedir?

LDH (Laktat Dehidrogenaz), hücrelerde enerji üretiminde rol alan bir enzimdir. Vücudun çeşitli dokularında bulunur, özellikle kalp, karaciğer, böbrek, kas ve akciğerlerde yoğunlaşır. LDH, hücre hasarı olduğunda hücrelerden kan dolaşımına sızar, bu nedenle LDH seviyeleri hücre hasarının ve doku yıkımının bir göstergesi olarak kullanılabilir. Bir diğer ifadeyle birtakım yaralanmalar ve hastalıklar sonucunda vücutta meydana gelen hasarlarda laktik dehidrogenaz (LDH) kan dolaşımına geçer ve vücuttaki LDH seviyesi artar. Kandaki yüksek LDH seviyesi akut ya da kronik hastalıkların önemli bir işaretçisi olabilir.

LDH normal değeri kaç olmalı?

LDH normal değerleri laboratuvarlara ve kullanılan test yöntemlerine göre değişebilir. Ancak, genellikle kabul edilen normal değerler şu şekildedir:

0-1 ay: 225-600 U/L

1-12 ay: 100-400 U/L

1-3 yaş: 100-300 U/L

4-18 yaş: 100-250 U/L

Yetişkin Kadın: 90 ile 220 U/L

Yetişkin Erkek: 90 ile 240 U/L

LDH düşüklüğü kanser belirtisi mi?

LDH düşüklüğü, kanser belirtisi olarak kabul edilmez. Aslında, yüksek LDH seviyeleri daha çok kanser ve diğer hastalıklarla ilişkilendirilir. LDH düşüklüğü, genellikle sağlıklı bireylerde normaldir ve herhangi bir hastalıkla ilişkilendirilmez.

LDH düşüklüğü

LDH düşüklüğü, kandaki LDH seviyelerinin normal değerlerin altında olduğu durumu ifade eder. Bu durum, hücrelerin enerji üretimindeki bir azalmayı gösterebilir, ancak çoğu durumda sağlıklı bireylerde düşük LDH seviyeleri normal kabul edilir. LDH yüksekliği vücutta bir çeşit doku hasarının meydana geldiğini gösterir. Örneğin zatürre olan bir kişinin kalp krizi geçirmesi gibi. Aşırı yüksek olan LDH düzeyleri önemli bir hastalığa ya da organ yetmezliğinin göstergesi olabilmektedir.

LDH düşüklüğü belirtileri

LDH düşüklüğünün özel belirtileri olmamakla birlikte düşük LDH seviyeleri genellikle sağlıklı bireylerde normaldir. Yüksek LDH seviyeleri, hücre hasarının ve doku yıkımının belirtileri ile ilişkilendirilebilir. Bu belirtiler şunları içerebilir:

Yorgunluk ve halsizlik

Zor nefes alma

Göğüs ağrısı

Sarılık

Üşüme ve titreme

LDH düşüklüğü neden olur?

LDH düşüklüğüne neden olan faktörler genellikle herhangi bir hastalık veya bozuklukla ilişkili değildir. Sağlıklı bireylerde düşük LDH seviyeleri normal kabul edilir. Çok nadir durumlarda, genetik bir bozukluk olan LDH eksikliği düşük LDH seviyelerine yol açabilir.

LDH düşüklüğü ne demek?

LDHdüşüklüğü, kandaki LDH seviyelerinin normal değerlerin altında olduğunu gösterir. Bu durum, genellikle sağlıklı bireylerde normaldir ve herhangi bir hastalıkla ilişkilendirilmez. LDH düşüklüğü, hücrelerin enerji üretiminde bir azalmayı gösterebilir, ancak çoğu durumda düşük LDH seviyeleri sağlık açısından endişe verici değildir.

Sonuç olarak, LDH düşüklüğü çoğunlukla sağlıklı bireylerde normaldir ve kanser belirtisi olarak kabul edilmez. LDH seviyeleri, hücre hasarı ve doku yıkımının bir göstergesi olarak kullanılır, ancak düşük seviyeler genellikle herhangi bir hastalıkla ilişkilendirilmez.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk