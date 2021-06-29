Lavabo açıcı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu

İHA

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Salise Kalebaş (59) torunlarının lavabo açıcı yediğini fark etti. Kalebaş'ın ihbarı üzerine yaşları 4 ile 9 arasında değişen 5 çocuk 112 Sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Niksar'da yapılan ilk müdahalenin ardından Y. E.Ç. (5),H.Ç. (6),U.E.K. (4),M.A.K. (7) ve Y.K. (9) Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan çocuklar tedbir amaçlı olarak hastanede tedaviye alındı.

Oğlu ve kızının çocuklarının tatil için Niksar’a getirdiğini belirten Salise Kalebaş, torunlarının şeker sandıkları lavabo açıcıdan yediğini fark ettiğini belirterek, “Ben ellerinde lavabo açıcı olduğunu görünce fark ettim. Birer ikişer tane şeker sanarak yemişler. Tadı acı gelince biberli olduğunu düşünmüşler” dedi.