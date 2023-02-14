İngiliz yazar Gaziantep'teki yardım çalışmalarına katıldı

AA

Müslüman olan ve Türkiye'ye yerleşen Lauren Booth, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı paylaşımlarda takipçilerini dua etmeye ve yardım yapmaya çağırdı. Sosyal medya hesaplarında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarının bilgilerine yer veren Booth, depremin üçüncü gününde Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

"DUA ETMEYE DEVAM EDELİM" Arama kurtarma çalışmalarını gözlemleyen ve yıkılan binalardan görseller de paylaşan Lauren Booth, "Lütfen hayatta kalanlara yiyecek, su, barınak ve giyecek sağlamak için elinizden geleni yapın ve her şeyden önce dua etmeye devam edelim" ifadesini kullandı.

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