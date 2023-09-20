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        Haberler Gündem Eğitim Lantan Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi, Yeri

        Lantan nedir, nerelerde kullanılır? Lantan kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Objektifler, stüdyo lambaları hatta böcek ilaçlarında bu elemente rastlarız. Lantan, diğer adıyla lantanyum elementi, nadir toprak elementleri arasında bulunan ancak nadir olmayan bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Lantan nedir, nerelerde kullanılır? Lantan kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:46
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        Lantan nedir, nerelerde kullanılır?
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        1839 yılında Carl Gustav Mosander tarafından keşfedilen elementin adı, Yunancada "gizli" anlamını taşıyan lanthanein kelimesinden gelmektedir. Elementin hem kendisi hem de oluşturduğu bileşikleri orta düzeyde zehirlidir. Lantan nedir? Nerelerde kullanılır? Lantan simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Lantan Nedir?

        Lantan; gümüşi beyaz renkte, yumuşak, sünek, dövülebilir bir elementtir. Metalik lantan ise mavimsi beyaz renktedir. Kimyasal özellikleri itibariyle seryuma benzerlik göstermektedir. Lantan, lantanitler arasında en reaktif element olarak karşımıza çıkmaktadır. Havaya maruz kaldığında hızlı bir biçimde lekelenir; seyreltik asitlerden etkilenir. Nemsiz ortamda ise kararma özelliği gösterir. Azot, selenyum, kükürt, bor, fosfor ve halojenlerle doğrudan tepkimeye girmektedir. Oksitleri, lantan oksit ve lantan hidroksittir. Metal formu kolay bir biçimde oksitlenme gösterir. Doğada nadir olarak bulunmaz. Nadir toprak elementleri arasında en fazla bulunan ikinci elementtir. Yerkabuğunda ise en bol bulunan 28. elementtir. Yerkabuğunda kurşundan yaklaşık 3 kat daha fazla bulunmaktadır.

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        Lantan Nerelerde Kullanılır?

        Tarihte ilk kullanımı gaz lambası gömleklerine dayanmaktadır. Günümüzde ise aydınlatma sektöründe yaygın olarak kullanılır. Camların alkali direncini arttırdığından dolayı özel optik camlarda da kullanılmaktadır. Element, son yıllarda hidrojen emici sünger alaşımlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Lantan-nikel alaşımları, hidrojen ile çalışan araçlarda hidrojen depolamak amacıyla tercih edilmektedir. Çelik alaşımlarına katılır; böylelikle alaşımlara darbeler karşı direnç göstermesini sağlar. Molibden alaşımına katılarak, sıcaklık değişimlerine karşı sertliği ve duyarlılığı düşürür. Petrol arıtımı için katalizörlerde lantan tuzları kullanılmaktadır.

        Lantan Simgesi

        Element, “La” simgesiyle ifade edilmektedir. Element, belli madenlerde değil dünyanın genelinde yayılmış şekilde bulunmaktadır. En yaygın mineralleri monazit, bastnazit ve serit olarak karşımıza çıkar. Bu mineral genel olarak diğer tüm nadir toprak elementlerini de içermektedir.

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        Lantan Sembolü

        Periyodik tabloda “La” sembolüyle temsil edilen element, oldukça aktif bir metaldir. Çoğu asit ve soğuk suyla yavaş da olsa reaksiyona girmektedir. Sıcak suya ise daha hızlı bir tepki göstermektedir. Ayrıca nemli havalarda havadaki oksijenle reaksiyona girer.

        Lantan Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan elementin atom numarası 57'dir. Lantan, yüksek yoğunluklu karbon ark ışıklarının elektrotlarında kullanılmaktadır. Ayrıca cama kırma özelliği kazandırdığı için pahalı kamera merceklerinde ve özel gözlüklerde de tercih edilmektedir. Çakmak taşı yapmak için kullanılan Misch metali %25 kadar lantan içermektedir.

        Lantan Kullanım Alanları

        • Fotoğraf makineleri lensleri
        • Özel camlar
        • Cam katkıları
        • Demir döküm işleri
        • Stüdyo aydınlatmaları
        • Kamera ve teleskop mercekleri
        • Çakmaktaşları
        • Pil elektrotları
        • Katalitik dönüştürücüler
        • Katalizörler
        • Sintilatörler
        • Vakum tüpleri
        • Karbon ark lambaları
        • Tungsten ark elektrotları
        • Fosfor lamba kaplamaları
        • Enerji tasarruflu lambalar
        • Gece görüş gözlükleri

        Lantan Özellikleri

        • Erime noktası 920 derece, kaynama noktası 3464 derecedir.
        • Midyelerde yüksek oradan lantan elementi bulunmaktadır.
        • Nadir toprak mineralleri olan monazit ve bastnazit madenlerinde bulunmaktadır.
        • Elementin cevherleri ağırlıklı olarak Çin, Rusya, ABD ve Malezya'da bulunmaktadır.
        • İnsanlar için bilinen herhangi bir biyolojik rolü yoktur ancak bileşikleri orta düzeyde toksik olarak kabul edilmektedir.
        • Toplam rezervin 6 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yıllık üretim ise dünya genelinde 12 bin ton civarıdır.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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