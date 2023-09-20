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        Haberler Gündem Eğitim Lutesyum Nedir, Nerelerde Kullanılır, Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi

        Lutesyum nedir, nerelerde kullanılır? Lutesyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Tüm nadir elementler arasında en pahalısı olan element, tüm nadir metalleri ile birlikte az miktarlarda bulunmaktadır. Ayrıca diğer nadir elementlerden ayrılması da zordur. Element ismini Romalıların Paris'e verdiği isim olan Lutetia'dan almaktadır. Lutesyum nedir, nerelerde kullanılır? Lutesyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:45 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:45
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        Lutesyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Doğada bir dizi mineralde bulunur. En önemlileri ise ksenotim, monazit ve bastnaezittir. Bu minerallerdeki en yaygın lantanitler sırasıyla seryum, lantan, neodim ve praseodim olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeterli miktarlarda elde etmek maliyetli olduğundan dolayı çok az ticari kullanıma sahiptir. Lutesyum nedir? Nerelerde kullanılır? Lutesyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Lutesyum Nedir?

        İlk kez 1907 yılında Georges Urbain ve Baron Carol Auer von Welsbach tarafından keşfedilen element, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşmaktadır. Gümüşi beyaz renkte, sert ve yoğun bir metal olan element, lantanit serisindeki son element olup nadir toprak elementleri arasında sayılmaktadır. Lutesyum 6. periyot geçiş metallerinin ilk elementi olarak kabul edilmektedir. Kuru havada korozyona dayanıklıdır. Oldukça yumuşak ve sünek bir yapıya sahiptir. Lutesyum su ile yavaş reaksiyona girer; asitlerde çözünür. Pratik bir kullanım alanı pek yoktur.

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        Lutesyum Nerelerde Kullanılır?

        Bilimsel araştırmalar dışında genellikle kullanımı azdır. Ticari kullanım alanlarından biri, petrol rafinerilerinde hidrokarbonları parçalamak için yararlanılan katalizörler oluşturur. Bellek cihazlarının üretiminde, özellikle gadolinyum galyum garnetinin katkı maddesi olarak kullanılır. Bu metal hidrojenasyon, polimerizasyon ve alkilasyon işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. LED ampullerde Fosfor formunda kullanılır. Tıp alanında tümörleri iyileştirmeye yönelik hedefe yönelik tedavilerde daha kullanışlıdır.

        Lutesyum Simgesi

        Element “Lu” simgesiyle ifade edilmektedir. Yutulduğunda hafif toksiktir, ancak çözünmeyen tuzları toksik değildir. Tıpkı diğer nadir toprak metalleri gibi düşük toksisiteye sahiptir; yine de element ve bileşikleri dikkatli kullanılmalıdır.

        Lutesyum Sembolü

        Element periyodik tabloda “Lu” sembolüyle temsil edilmektedir. Yerkabuğunda gümüşten önemli ölçüde daha yaygın olmasına rağmen, özellikle bol miktarda bulunan bir element değildir. Genellikle itriyum elementi ile birlikte oluşmaktadır. Bazen metal alaşımlarında ve çeşitli kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak kullanılır.

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        Lutesyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 6. periyodunun lantanitler grubunda yer alan 15. elementi olarak karşımıza çıkan lutesyumun atom numarası 71'dir. lutesyum-175 ve lutesyum-176 olmak üzere iki izotop halinde oluşmaktadır. Hemen hemen tüm diğer nadir toprak metalleriyle birlikte bulunan ancak tek başına asla bulunmayan lutesyumun diğer elementlerden ayrılması oldukça zordur. Radyoaktif izotop, göktaşlarının Dünya'ya göre yaşını belirlemek için kullanılır

        Lutesyum Kullanım Alanları

        • Meteoroloji ölçüm aletlerinde
        • Göktaşlarının yaşını belirlemede
        • Petrol rafinelerinde hidrokarbonların ayrıştırılmasında
        • Yüksek teknoloji entegre devrelerinde
        • Sabit disklerde ve bellek cihazlarında
        • Tomografi cihazları
        • LED ampullerde, sondaj

        Lutesyum Özellikleri

        • Erime noktası 1652 derece, kaynama noktası 3402 derecedir.
        • En sert ve en pahalı lantanit elementidir.
        • Lutesyum atomları, lantanit elementleri arasında en küçüğüdür.
        • Metal gümüşi beyaz, yumuşak ve sünek bir yapıdadır.
        • Lütesyumun bilinen bir biyolojik rolü bulunmamaktadır; bitkiler ve hayvanlar için çevresel bir tehdit oluşturmaz. İnsan vücudunda çok az bulunmaktadır.
        • Doğada saf halde bulunmamaktadır. Lutesyum kaynakları, itriyum gibi hemen hemen bütün mineralleri içermektedir.
        • Ana madencilik ülkeleri Çin, ABD, Malezya, Brezilya, Hindistan, Sri Lanka ve Avustralya’dadır.
        • Toplam 200 bin ton lütesyum rezervi olduğu tahmin edilmektedir.
        • Yıllık lütesyum üretimi yaklaşık 10 tondur.
        • Ülkemizde ekonomik lütesyum rezervi bulunmadığından ötürü madenciliği de yapılmamaktadır.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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