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L ile başlayan kız isimleri: L harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Dünyanın en unutulmaz duygularından biri, anne-baba olmaktır. Yakın bir zamanda anne-baba olmaya hazırlanan çiftler, bebekleri için tüm hazırlıkları yaparken, diğer yandan titiz bir şekilde isim araştırmaya başlamaktadır. Kulağa hoş gelen, günümüz modasına uygun isimlere öncelik tanıyanlar kadar nadir kullanılan ve henüz keşfedilmemiş isimleri tercih eden aileler de bulunmaktadır.

Giriş: 04.05.2023 - 01:15 | Güncelleme: ABONE OL
L ile Başlayan Kız İsimleri: L Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

L ile başlayan kız isimleri, geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle çoğu ailenin isim araştırması yaparken, mutlaka göz attığı bir isim kategorisidir. Eğer siz de dünyaya gelmeye hazırlanan kızınız için güzel ve anlamlı bir isim arıyorsanız L harfi ile başlayan kız bebek isimlerini inceleyebilirsiniz. İşte L harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları…

L ile Başlayan Kız İsimleri

Dünyaya gelecek kızınız için en doğru ismi bulmak istiyorsanız L ile başlayan kız bebeği isim önerilerine mutlaka göz atın.

L Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Lâl: 1) Kırmızı ve parlak renkteki değerli taş. 2) Konuşamayan, dili tutulmuş olan.
  • Lale: Çiçekleri kadeh şeklinde olan uzun yapraklı süs bitkisi
  • Lalegül: Türk müziğinde bir makam ismi
  • Lalehan: Lalelerin hanı
  • Lalezar: Lale bahçesi
  • Lâlgün: Al, kırmızı
  • Lalin: Parlak kırmızı renk
  • Lamia: Parlak, parıldayan
  • Lara: Su perisi
  • Larissa: Yunanistan’da bulunan bir antik kent
  • Latife: 1) Espri, şaka. 2) Yumuşak, nazik olan.
  • Lavin: Çığ, heyelan
  • Lavinya: Ay kadar güzel, ay yüzlü güzel
  • Layza: Yüksek olan, en yüksek
  • Ledeyna: Allah’ın huzuru, Allah’ın makamı
  • Leman: Işık, parlaklık, alımlı ve güzel kadın
  • Lemis: Dokunma
  • Lena: Bizden biri olan, bizim için olan anlamında
  • Lerzan: Titrek, titreyen
  • Letafet: Nezaket, güzellik, incelik
  • Levin: Renk, boya
  • Levzi: Bademe benzeyen, badem gibi
  • Leyal: Gece, geceler
  • Leyla: 1) Gece, çöl gecesi. 2) Siyah saçlı güzel kadın.
  • Leyli: Gece yapılan
  • Leylüfer: Gece ışığı
  • Leyya: Sonsuz yer
  • Lezin: Hızlı olan, hızlanma
  • Lidya: 1) Anadolu’da bulunan eski uygarlık. 2) Güzel ve soylu. 3) Yumuşak huylu ve alımlı.
  • Lila: Açık eflatun rengi
  • Lilya: Cennete bir bahçe
  • Lina: Hurma fidesi
  • Linda: İspanyolca güzel anlamında
  • Linet: 1) Sürgün. 2) Hayranlık uyandıran kişi. 3) Güzel sesli bir kuş.
  • Liva: Bayrak
  • Livza: Bereket
  • Liya: Sabırlı, sabrın en güzel hali
  • Lizge: Çiçek tomurcuğu
  • Loya: Lazca tatlı kız anlamında
  • Lulu: Olağanüstü güzel şey
  • Lütfiye: İyi muamele eden, hoşnut

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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