KYK yurt ücretleri iade edilmeye başlandı mı?

03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı olan 379 bin 635 öğrencinin Mart ayında ödedikleri yurt ücretlerini, kalmadıkları günler hesap edilerek geri ödenmeye dün (2 Nisan 2020) başlandığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK da kalan öğrencilerin Mart ayı ücretlerinin iade edileceğini açıkladı. Ayrıca öğrencilerden Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının ücretlerinin de alınmayacağı açıklandıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin ücretlerini geri iade etmeye başladı.
Bakan Mehmet Kasapoğlu da yapmış olduğu açıklamada Yüksek Öğrenim Yurtlarında kalan öğrencilerin Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerinin öğrencileri geri iade edeceklerini ve önümüzdeki Nisan, Mayıs, Haziran aylarının da ücretlerinin öğrencilerden alınmayacağını vurguladı.
Bakan kasapoğlu, an itibarıyla iadeler başlamıştır
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 Şubat 2020 itibariyle Mart ayı yurt ücretlerinin öğrencileri geri iade edilemeye başlandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu öğrencilere yurtlarımız ve bütün imkanlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz sözlerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıklamıştı
KYK ücretlerinin geri iade edilmesi hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerin korona virüs nedeniyle yurtlarından çıkarılmasının ardından öğrencilerin Mart ayında kalmadıkları günlerin ücretlerinin iade edileceğini bildirmişti.
Nisan, Mayıs ve Haziran ücretlerini de almıyoruz ifadesi kullanan Başkan Erdoğan, ayrıca öğrencilerden kredi ve burs ödemeleri de ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebileceğini söylemişti. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 379 bin 635 öğrencinin Mart ayı ücretlerinin iade edilmeye başlandığı açıklandı ve geri ödenecek toplam tutarın 52 milyon 295 bin 858 lira olduğu açıklandı.
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