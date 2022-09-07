KYK yurt sonucu sorgulama... "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu günün en çok sorgulama yapılan konuları arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala heyecan içinde beklenen KYK yurt sonuçları için geri sayım sona erdi. Peki, 2022 KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...