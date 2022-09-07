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KYK yurt sonucu sorgulama: 2022 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! GSB ile eDevlet KYK yurt sonucu sorgulama linki ekranı

KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı: 2022 KYK yurt sonuçları açıklandı!

KYK yurt başvuru işlemlerinin 28 Ağustos itibarıyla tamamlanmasıyla gözler son dakika duyurularına çevrildi. Üniversite okuyan veya üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak KYK yurt sonuçlarını beklerken sonuçlar açıklandı. İşte KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı ile konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

07.09.2022 - 15:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • KYK yurt sonucu sorgulama... "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu günün en çok sorgulama yapılan konuları arasında yer alıyor. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala heyecan içinde beklenen KYK yurt sonuçları için geri sayım sona erdi. Peki, 2022 KYK yurt sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

  • KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile saat 10.00'da GSB Yurtları yerleştirme sürecine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Basın açıklaması sonrası KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

  • KYK YURT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan basın açıklaması sonrası KYK yurt başvurularının açıklandığı duyuruldu. İşte e-Devlet üzerinden sorgulaması yapılan KYK yurt başvuruları sorgulama ekranı...

    KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? 

    Yeni KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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