KYK YURT NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yurt nakil başvurularının sonuçları, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işleme alınır. Bu süre, her öğrenci için değişiklik gösterebilir. Bu yüzden KYK yurt talebinizi ne kadar önce yaparsanız, sonuçların daha erken açıklanma olasılığı da o kadar artar.