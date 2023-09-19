Gözler KYK burs başvurularında! 2023 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS ek tercih sonuçları beklenirken KYK burs başvuruları ile ilgili araştırmalar da hızlandı. Ek tercih sürecinin sona ermesinin ardından üniversite öğrenci kadroları netleşmiş olacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2023 KYK burs başvurularıyla ilgili merak edilen detaylar...
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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 YKS ek tercih sonuçları beklenirken gözler bu sorunun cevabında. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrencilerin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçen yıl eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.
Bu yıl KYK burs ve kredi başvurularının yine ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayında yapılması bekleniyor.
Konuya dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
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KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilir.
Ara sınıflar başvuru yapabilir. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.