2023-2024 KYK yurt ücretleri belli oldu! KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, ücretleri ne kadar?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitede okumaya hak kazanan öğrenciler yurt araştırmalarına başladı. KYK yurdunda kalmak için başvuru sürecini bekleyen ya da geçtiğimiz senelerde KYK yurtlarına yerleşmiş olan öğrenciler, KYK yurt fiyatlarını merak ediyor. Üniversite heyecanı yaşamaya başlayan öğrenciler "KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, ücretleri ne kadar?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 tiplerine göre aylık KYK yurt ücretleri…
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2023-2024 öğretim yılının başlamasına az bir süre kalmasıyla birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının fiyatları belli oldu. Kaldıkları şehir dışında üniversite okuyacak olan öğrenciler ikamet edebilecekleri yurt araştırmasına başladı. Yurtlar ise tiplerine göre ayrılıyor. KYK yurt tipleri, 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip olarak sıralanıyor. Yurt ücretleri odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. Peki, KYK yurt ücreti bu yıl ne kadar oldu? KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, ücretleri ne kadar? İşte 2023-2024 KYK yurt ücretleri…
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KYK 2023-2024 YURT FİYATLARI BELLİ OLDU!
2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:
TİP 1: 345 ₺
TİP 2: 405 ₺
TİP 3: 405 ₺
TİP 4: 480 ₺
TİP 5: 510 ₺
TİP 6: 570 ₺
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KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NEDİR?
Bu yurt tipleri, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir.
Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor.
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Bu bilgilere göre;
1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla.
6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor.
KYK yurtları içerisinde 6. tip KYK yurdu, en modern ve lüks olanıdır. Bu sebeple diğer yurt tiplerine göre ücretleri daha pahalıdır. 6. tip KYK yurdunde bir öğrenci tüm ihtiyaçlarını giderebilecek her türlü donanıma sahiptir. Bu özellikler içerisinde şunlar sayılabilir:
Yurt odaları 2-4 kişilik, banyolu
Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet
Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği
7/24 sıcak su
Asansör
Kantin
Çalışma Odası
Dinlenme Salonu / Oturma salonu
Parmak izli giriş-çıkış
Valiz odası
Mescit
TV odası
Kütüphane
Masa Tenisi
Basketbol Sahası
Futbol Sahası
Voleybol sahası
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TİP 1 - 2 KYK YURDU: 1. Tip KYK yurtları genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşmaktadır ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir. Bu yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda inşa edilir. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sağlanan bu yurtlarda öğrencilerin yemek hakkından yararlanabilmeleri adına belli bir limitleri vardır. Bu limiti aşan öğrenciler, öğün başına aştıkları miktar kadar ücret ödemesi yapar. Aylık ödemesi 345 - 405 TL'dir.
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TİP 3 - 4 KYK YURDU: 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 4-6 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, tuvalet ortak kullanım alanıdır. Aylık ödemesi 405 - 480 TL'dir.
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TİP 5 - 6 KYK YURDU: En lüks olarak bilinen bu 5. be 6. tip KYK yurtlarında, odalar 1-2-3 kişilik olmakla birlikte odaya özel tuvalet bulunmaktadır. Ayrıca oda içinde öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak eşya bulunmaktadır. Aylık ödemesi 510 - 570 TL'dir.
KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NERELERDE VAR, TIKLA ÖĞREN
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İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
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KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.
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