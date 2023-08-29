Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KYK YURT ÜCRETLERİ 2023-2024: KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, ücretleri ne kadar? KYK yurt fiyatları belli oldu!

        2023-2024 KYK yurt ücretleri belli oldu! KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, ücretleri ne kadar?

        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitede okumaya hak kazanan öğrenciler yurt araştırmalarına başladı. KYK yurdunda kalmak için başvuru sürecini bekleyen ya da geçtiğimiz senelerde KYK yurtlarına yerleşmiş olan öğrenciler, KYK yurt fiyatlarını merak ediyor. Üniversite heyecanı yaşamaya başlayan öğrenciler "KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, ücretleri ne kadar?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 tiplerine göre aylık KYK yurt ücretleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 02:26 Güncelleme: 29.08.2023 - 02:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2023-2024 öğretim yılının başlamasına az bir süre kalmasıyla birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının fiyatları belli oldu. Kaldıkları şehir dışında üniversite okuyacak olan öğrenciler ikamet edebilecekleri yurt araştırmasına başladı. Yurtlar ise tiplerine göre ayrılıyor. KYK yurt tipleri, 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip olarak sıralanıyor. Yurt ücretleri odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. Peki, KYK yurt ücreti bu yıl ne kadar oldu? KYK 1. tip, 2. tip, 3. tip, 4. tip, 5. tip, 6. tip yurt nedir, ücretleri ne kadar? İşte 2023-2024 KYK yurt ücretleri

        • 2

          KYK 2023-2024 YURT FİYATLARI BELLİ OLDU!

          2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri şu şekilde açıklandı:

          TİP 1: 345 ₺

          TİP 2: 405 ₺

          TİP 3: 405 ₺

          TİP 4: 480 ₺

          TİP 5: 510 ₺

          TİP 6: 570 ₺

        • 3

          KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NEDİR?

          Bu yurt tipleri, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir.

          Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor.

        • 4

          Bu bilgilere göre;

          1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla.

          6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor.

          KYK yurtları içerisinde 6. tip KYK yurdu, en modern ve lüks olanıdır. Bu sebeple diğer yurt tiplerine göre ücretleri daha pahalıdır. 6. tip KYK yurdunde bir öğrenci tüm ihtiyaçlarını giderebilecek her türlü donanıma sahiptir. Bu özellikler içerisinde şunlar sayılabilir:

          Yurt odaları 2-4 kişilik, banyolu

          Odalarda çalışma masası, kitaplık, mini buzdolabı, elbise dolabı, İnternet

          Sabah kahvaltısı- Akşam yemeği

          7/24 sıcak su

          Asansör

          Kantin

          Çalışma Odası

          Dinlenme Salonu / Oturma salonu

          Parmak izli giriş-çıkış

          Valiz odası

          Mescit

          TV odası

          Kütüphane

          Masa Tenisi

          Basketbol Sahası

          Futbol Sahası

          Voleybol sahası

        • 5

          TİP 1 - 2 KYK YURDU: 1. Tip KYK yurtları genellikle 6-8 kişilik odalardan oluşmaktadır ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir. Bu yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda inşa edilir. Öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sağlanan bu yurtlarda öğrencilerin yemek hakkından yararlanabilmeleri adına belli bir limitleri vardır. Bu limiti aşan öğrenciler, öğün başına aştıkları miktar kadar ücret ödemesi yapar. Aylık ödemesi 345 - 405 TL'dir.

        • 6

          TİP 3 - 4 KYK YURDU: 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 4-6 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buzdolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, tuvalet ortak kullanım alanıdır. Aylık ödemesi 405 - 480 TL'dir.

        • 7

          TİP 5 - 6 KYK YURDU: En lüks olarak bilinen bu 5. be 6. tip KYK yurtlarında, odalar 1-2-3 kişilik olmakla birlikte odaya özel tuvalet bulunmaktadır. Ayrıca oda içinde öğrencilerin neredeyse tüm ihtiyaçlarını karşılayacak eşya bulunmaktadır. Aylık ödemesi 510 - 570 TL'dir.

          KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT NERELERDE VAR, TIKLA ÖĞREN

        • 8

          İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

          Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        • 9

          KAYIT ÜCRETİ YATIRILDIKTAN SONRA NE YAPILMALI?

          İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

        • 10
        2023 İBB burs başvuru ekranı!
        2023 İBB burs başvuru ekranı!
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü!
        Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü!
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Çöküş mü, devam mı? Wagner'e ne olacak?
        Büyükçekmece'de maymun insanlara saldırdı
        Büyükçekmece'de maymun insanlara saldırdı
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Merkez Bankası'ndan bankalara KKM uygulama talimatı 
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        Şimşek'ten ihracat mesajı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Süper Lig'e döndü!
        Süper Lig'e döndü!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Fındığa gelen çiftin acı sonu!
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        Bakan Koca: Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaç
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde girmek istiyoruz"
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Habertürk Anasayfa