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        Haberler Gündem KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu ve başvurular ne zaman başlayacak? GSB 2023-2024 KYK burs başvuruları başladı mı?

        KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman yapılacak?

        Her sene, üniversite tercihlerinin açıklanması ve öğrencilerin yurtlara yerleşmesinden sonra başlayan KYK kredi ve burs başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na döndü. 2023-2024 eğitim yılı için milyonlarca öğrenci kredi veya burs almak için başvuru yapacak. Peki, kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 00:19 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:19
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        • 1

          Üniversiteler için yeni eğitim dönemi gelip çattı. KYK yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci KYK kredi/burs başvuruları için beklemeye başladı. E-devlet üzerinden alınacak başvurular için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na döndü. Peki, 2023-2024 eğitim yılı için KYK kredi/burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

        • 2

          KYK KREDİ VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          KYK kredi ve burs başvuruları genelde okullar eğitim yılına başladıktan sonra alınıyor. 2022 yılında, kredi ve burs başvuru tarihleri, 15-17 Kasım arasında yapılmıştı.

          Bu sene için henüz resmi bir tarih verilmedi ancak bu yıl da başvuruların ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

        • 3

          KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

        • 4

          KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

          2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin bin 250 TL olarak belirlenmişti.

          Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2 bin 500 TL, doktorada 3 bin 750 TL olarak belirlenmiştir.

        • 5

          AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?

          Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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