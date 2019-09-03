03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzgun ne zaman başlıyor 2019? Şeklindeki sorular sıkça sorgulanmaya başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Kuzgun'un yeni sezonu da seyircisini epey heyecanlandırdı. Dila ile Kuzgun'un aşkını anlatan gerilim dolu bir dizi olan Kuzgun ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
KUZGUN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2019
Kuzgun'un yeni bölümü 18 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'da STAR TV ekranlarında olacak.
KUZGUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kuzgun, Ferman’ın evinden aldığı bir delille Derviş’e gelir ve ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf’un hayatta olup olmadığını açığa çıkaracaktır.
Meryem, Derviş’in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Meryem bu andan itibaren mutlak bir ölümle yüzyüze kalırken, Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal’ı da ateşe atacak bir hamlede bulunacak ve Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanacaktır. Veliahtı Kuzgun’un Dila’ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır. Kuzgun’a tarafını belli etmesi, tercihlerinin ağırlıklarıyla yüzleşmesi ve Dila’dan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kurar. Bu oyunun bir yürütücüsü Dila, öteki yürütücüsü Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Bu karar, Dila’nın kendisini aşağıya attığı bir uçurumdan farksızdır.
Birbirlerine uzak ama birbirlerinin özlemiyle yanıp tutuşan Kuzgun ve Dila için bu kurulan oyun hayatlarını sonsuza kadar değiştiren son büyük adım haline gelir. En büyük bedeli Kuzgun’un mu Dila’nın mı ödeyeceği belli olmayan bu büyük adım, gözükara iki aşığın içlerindeki en ağır duygularla yüzleşmeleriyle şoke edici bir sona yol açacaktır.
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