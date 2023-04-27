Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Kuzey Kore'ye tütün ürünleri satan şirket, 650 milyon dolara yakın ceza ödeyecek

ABD'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımlara aykırı olarak sigara sattığını kabul eden Londra merkezli tütün ve elektronik sigara şirkete British American Tobacco (BAT), 635 milyon dolar ceza ödeyecek

Giriş: 27.04.2023 - 07:47 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey Kore'ye tütün ürünleri satan şirket, 650 milyon dolara yakın ceza ödeyecek
Kuzey Kore'ye tütün ürünü satan şirkete 650 milyon dolara yakın ceza!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Reuters

British American Tobacco Plc (BAT), bir yan kuruluşunun Kuzey Kore'ye tütün ürünleri satarak ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve banka dolandırıcılığı yapmak suçlamalarını kabul etti ve ABD makamlarına 635 milyon doları aşkın ceza ödemeyi kabul etti.

BAT'ın 2007-2017 yılları arasında Kuzey Kore'ye tütün ürünleri sattığı ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi Başsavcı Yardımcısı Matthew Olsen düzenlediği basın toplantısında, "Bu dava ve buna benzer diğerleri, şirketlere bir uyarı işlevi görüyor" dedi.

Dava, ABD Adalet Bakanlığı tarihinde "Kuzey Kore'ye tek başına en büyük yaptırım cezası" olarak kayıtlara geçti.

BAT CEO'su Jack Bowles yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmalara yol açan suistimalden derin üzüntü duyuyoruz ve haklı olarak bizden beklenen en yüksek standartların altında kaldığımızı kabul ediyoruz." dedi.

ABD, nükleer ve balistik füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye ağır yaptırımlar uyguluyor.

Geçen yıl ABD, Kuzey Kore'ye tütün ihracatının yasaklanması için BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sunmuştu. Rusya ve Çin kararı veto etmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kuzey Kore lideri duyurdu: Casus uydu hazır!
Kuzey Kore lideri duyurdu: Casus uydu hazır!
Kuzey Kore füze denemesi yaptı, Japonya alarma geçti
Kuzey Kore füze denemesi yaptı, Japonya alarma geçti
Kuzey Kore: Zelenskiy ülkesiyle kumar oynuyor
Kuzey Kore: Zelenskiy ülkesiyle kumar oynuyor
Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami' yaratabilecek bir insansız deniz aracı denediğini açıkladı
Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami' yaratabilecek bir insansız deniz aracı denediğini açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.