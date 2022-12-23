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Samsun'da ahşap kutudan çıkan cansız bedinin sırrı çözüldü! Kayıp patronun katili tanıdık çıktı

Samsun'da, vatandaşların kötü koku ihbarıyla çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap kutuda bulunan cansız bedenin sırrı ortaya çıktı. Silahla vurulduğu belirlenen erkek cansız bedenin, kayıp iş yeri sahibi Ümit Şahin'e ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden şüpheli, Ümit Şahin'in çalışanı çıktı

Giriş: 23.12.2022 - 19:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kayıp patronun katili tanıdık çıktı! Samsun'da kutudan çıkan cansız bedenin sırrı çözüldü! - Güncel haberler
AA

Samsun'da, ahşap kutu içerisinde bulunan ve silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen erkek cansız bedenine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar çöp konteynerinin yanında bulunan ahşap kutudan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kutu içerisinde erkek cesedi ile karşılaştı.

KALABALIĞI GÖRÜP, OLAY YERİNE GELDİ

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ve görgü şahitlerinin bilgisine başvuran polis ekipleri, ahşap kutuyu, yan binada oturan O.C.K. (29) ile nakliye işi yapan E.A'nın (56) bıraktığını belirledi. Kalabalığı görerek olay yerine gelen O.C.K. gözaltına alınırken, E.A. ise kısa sürede yakalandı.

7 ARALIK'DAN BU YANA KAYIP OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmanın ardından kutuyla birlikte cenaze aracına alınan ceset, kimlik tespiti için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin soruşturma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, O.C.K.'nin patronu 29 yaşındaki Ümit Şahin'in 7 Aralık'tan bu yana kayıp olduğunu tespit etti.

EMNİYETTEKİ İLK SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Bu bilgi üzerine konuya yoğunlaşan Cinayet Büro ekiplerinin soruları üzerine O.C.K. emniyetteki ilk sorgusunda, 30 bin lira borç aldığı patronu Şahin'i Atakum'daki iş yerinde silahla vurduğunu, battaniye ve kumaşlarla sararak ahşap kutu içerisine kapattığını, kokmaya başlaması üzerine kutuyu nakliyeci E.A. ile aracına koyarak 19 Mayıs ilçesindeki evinin yakınında bulunan açık alana koyduğunu itiraf etti.

Şüpheli O.C.K. ve E.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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