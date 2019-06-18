Kutsal Damacana filmi oyuncuları kimler, Kutsal Damacana konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizilerin sezon finali yaptığı ikinci haftasında kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. SHOW TV'de ise bu akşam başrolünü ve yönetmenliğini Şafak Sezer'in yaptığı Kutsal Damacana filmi var.

KUTSAL DAMACANA OYUNCULARI KİMLER?

Şafak Sezer-Fikret

Ersin Korkut-Asım

Eyşan Özhim-Deniz

Büşra Pekin-Selen

Berivan Karaman-Aydagül

Yıldırım Memişoğlu-Papaz Artin

Settar Tanrıöğen-Üfürükçü Hoca

Erdal Tosun-Erdal

Şahin Irmak-Doktor

Hüseyin Elmalıpınar-Kabadayı

Enis Temizel-Lucifer



KUTSAL DAMACANA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kutsal Damacana, Şafak Sezer’in başrolünü oynadığı, sahte bir papazın hikâyesini anlatan komedi filmi. Filmin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır.

Hayatını gemilerde tayfalık yapıp geçiren Fikret, artık İstanbul’a demirleyip yerleşik bir yaşam seçer. Hayatı kendisinden öğrenen ve bir dediğini iki etmeyen saf arkadaşı Asım’la bir gün karşılarına çıkacak olan o büyük fırsatı umut ederek yuvarlanıp giderler. Yaşadığı semtteki kilisesinin papazı Artin’in Vatikan’a gitmesini fırsat bilen ve kilisenin nimetlerini kendi tezgâhına uydurup geçinmeye devam eden Fikret ve can yoldaşı Asım’ın karşısına bir gün gerçekten hiç beklenmedik bir iş gelir. Ne Fikret’i kilisenin papazı sanıp başlarına gelen sihirli bir olayın çözümü için bu sahte papazdan çare uman aile kendi başlarına geleceklerden, ne de sahte papaz Fikret karşısına çıkacak olan büyük sürprizden haberdardır.

KUTSAL DAMACANA FİLMİ YORUMLARI NASIL?

Kutsal Damacana filmini vizyonda izleme fırsatı bulan sinemaseverler yorumlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o yorumlardan bazıları...

Ben kolay kolay gülmem ancak bu film de gülerken gerçekten diğer esprileri bile kaçırabiliyorsunuz yani bence süper bir film olmuş... 10/7.8 TABİ şunuda yazmadan geçemem 2 tane daha serisi çıktı gerçekten çok vasat ve zaman kaybı evde bile izlenmez... AMA bu film çok hoş...

şafak sezerden sizi gülmekten kıracak bir film izlemenizi tavsiye ederim

film zaten bi dalga geçme filmi o yüzden filmde mantık filan aramayın..komedi yönüne gelince ilk başlarda fazla bişey yok ama ilerleyen dakikalarda şafak sezer fırtınası esiyor resmen..gülmek için izleyin sadece