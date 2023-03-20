Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala iftar, sahur ve teravih saatleri gündemdeki yerini aldı. Bu sene 23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ile birlikte ilk kez sahura kalkılıp, ilk oruç tutulmuş olacak. Kütahya'da ikamet edenler 2023 Ramazan imsakiyesi ile, sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, "Kütahya sahur vakti ne zaman ve iftar saati kaçta ?" İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2023 il il imsakiye takvimi ile Kütahya sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı saatleri...

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